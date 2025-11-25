アルコール検知システム、点呼システム、運行管理システム、安全運転管理システムを開発・販売する東海電子株式会社(本社：静岡県富士市 代表取締役：杉本哲也)は、中国地方の運送事業者様を対象に、クラウド自動点呼システム「e点呼セルフTypeロボケビー」のオンライン商談会を2025年12月16日（火）に開催いたします。 本商談会では、移動時間をかけることなく、画面越しに最新の自動点呼システムの実機デモと関連法令の解説をご体験いただけます。

移動時間ゼロ、画面越しで全てが完結！オンラインで実機デモと法令解説を効率的にご体験いただけます。e点呼セルフ以外の製品についてもご相談を承ります。【開催概要】日時：2025年12月16日(火) 10:00～17:00形式：Zoomによるオンライン商談対象：中国地方の事業者様【参加方法】•申込不要！下記のZoom URLから、ご都合のよい時間に直接アクセスください。開催時間内はいつでもご入室いただけます。URL: https://us06web.zoom.us/j/86854941301?pwd=abP7s0feShNtKCFhRtguiliXeaFfwF.1•ZOOMにご入室いただきましたら、個別の相談ルームにご案内いたします。•基本の商談時間は30分ですが、ご要望に応じて1時間枠もご用意しております。【参加特典】ご参加いただいたお客様には、もれなくアルコールチェック用マウスピース10本をプレゼント！※商談後、お客様へ直接お届けいたします。移動時間なしで、オフィスにいながら最新システムの詳細をご確認いただけます。法令遵守と業務効率化を両立する「e点呼セルフ」で、御社の点呼業務を革新しませんか？ぜひこの機会をお見逃しなく！みなさまのご参加をお待ちしております！■業務前自動点呼対応クラウド自動点呼システム「e点呼セルフTypeロボケビー」特設サイトhttps://lpfo.tokai-denshi.co.jp/etenko-self

■本件に関するお問合せ先 東海電子株式会社 営業企画部：info@tokai-denshi.co.jp

