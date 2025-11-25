IEI、TFDAの品質管理認証およびISO 13485認証を取得、医療技術設計移転に向けた監査対応製造体制を強化

二つの認証取得により、世界規模での設計移転と規制コンプライアンスが効率化

台北、2025年11月25日 /PRNewswire/ -- 医療・産業用コンピューティングプラットフォームの世界的プロバイダー、IEI Integration Corp.（以下「IEI」という）は、本日、同社の新北市（汐止区）および七堵（基隆市）の施設がTaiwan Food and Drug Administration（TFDA）の検査を通過し、品質管理制度（QMS）の認証 （汐止認証番号第QMS2376号、基隆認証番号第QMS2377号）を取得しました。なお、同社はISO13485:2016認証を維持しています。同社は、台湾における国内・国外両方の医療用品質管理認証を保持する製造業者として、相手先ブランド名製造（OEM）/受託開発製造（ODM）/開発製造受託（CDMO）の顧客の規制対応加速や、アジア、米国、欧州における生産拡大を可能にします。

また、TFDAのクラスII（医療機器）認証も取得しており、医療用画像周辺機器、バイタルサイン監視、内視鏡/手術室（OR）統合システムにおけるCDMO提携を優先的に推進し、法令に準拠した設計を迅速に臨床現場へ導入しています。

IEIの七堵（Qi-Du）キャンパスにおいては、月間38,000台のプリント基板アセンブリ（PCBA）とシステム38,000台を生産しており、迅速な量産立ち上げと地域における供給体制を支えています。桃園市における追加生産能力は計画段階にあり、予測需要と地域の物流を支援するため、段階的な計画および実施を勧めています。

IEIメディカル事業部門の上席副社長を務めるKenny Jan氏は、「ISO13485規格に加えてTFDA認証を取得したことで、規制市場における円滑かつ予測可能な監査、より迅速な設計移転、ならびに信頼性の高い拡張や拡大が実現します」と述べています。

また、同社は欧州向けクラスII内視鏡機器プログラムにおいて、高度に自動化されたスマート工場ツールセット（光誘導型ピッキング方式による資材・部品管理、X線部品計数、自動視覚識別）を採用し、生産立ち上げの安定化を図りました。さらに、製造業における生産実行管理システム（MES）連携のトレーサビリティ、自動X線検査/ビジョン検査、文書化された是正措置（CAPA）の証拠により、監査対応を強化しました。

同社は統一ガバナンスモデル「Trust Stack」を掲げてISO13485/TFDA準拠のスマート工場を運営しており、その範囲はISO/IEC27001（情報セキュリティ）、ISO28000（サプライチェーンセキュリティ）、IECQ QC080000（有害物質プロセス認証）、組織レベルISO 14064-1温室効果ガス算定を包括するスマート工場の運営に及んでいます。この枠組みにより、検証時間の短縮、監査の簡素化、医療技術ブランドのエンドツーエンドの透明性が確保されます。

国内のTFDA準拠と世界規模でのISOフレームワークを整合させることで、IEIは医療業界の顧客に対して複数市場での展開を目的とした、透明性が高く監査対応可能な製造基盤を提供します。

IEI Integration Corp.について

1997年設立のIEI Integration Corp.は、医療および産業用コンピューティングプラットフォームおよび開発製造受託（CDMO）/受託開発製造（ODM）サービスを世界各国の顧客に提供しています。加えて、設計から製造までの専門知識を通じて、規制対象となる医療技術およびエッジAIアプリケーションを実現し、堅牢な品質、規制対応、サイバーセキュリティの枠組みに裏打ちされた、先進的な医療用コンピュータ、ネットワーク機器、組み込みプラットフォームを提供しています。

医療技術に関する詳細については、IEI医療ポータルをご覧ください。

IEIに関する詳細については、www.ieiworld.com/enをご覧ください。



IEI Integration Corp.は、TFDA品質マネジメントシステム（QMS）の承認取得およびISO 13485:2016認証の継続を発表し、医療機器の設計移管と規制対象の製造における監査準備体制を強化していることを示したとしています。



