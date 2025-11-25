日本大学日本大学生産工学部の「桜泉祭」に創業50周年の明日香野が参加 和菓子をお渡しして、ちょっと食べる喜びをお届け
『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションに、50年間和菓子をお届けし続けている明日香野が、日本大学生産工学部の学部祭「桜泉祭」（11/2～3・同大学津田沼キャンパス）に参加しました。学生と地域をつなぐ桜泉祭をより楽しんでいただくための応援団”として、学生や地域の方々に和菓子をお渡しして「ちょっと食べる」喜びをお届けしました。
桜泉祭は毎年秋に開催されており、その名称は日本大学のシンボルである桜と津田沼キャンパスの所在地である泉町に由来しています。今年の桜泉祭のテーマは「燈」。この漢字の持つ「あかり、ともしび」という意味通り、桜泉祭を通じて地域を照らすほどの盛り上がりを生み出したい、生産工学部だけでなく地域全体を明るく灯したいという想いが込められています。
会期中は、模擬店や音楽ライブ、桜泉神輿行列などの企画に加えて、商店街との初の合同企画「トレジャーダンジョン」や、謎解き企画、「AIの中に混ざった人間を探せ」、さらに「ギネス記録に挑戦！」など多彩なイベントが展開されました。お笑いLIVE2025にはお笑いコンビの『アイデンティティ』『センチネル』、お笑いトリオの『サルベース』が登場し、会場を盛り上げました。
両日で13,000人を超える来場があり、2日目は強風の影響で一部の計測が中断されたものの、小さなお子さんから大人まで幅広い世代が大学祭を楽しんでいました。
明日香野は「炙りあん包み餅 抹茶あん」「みたらし団子」「黒糖本わらび餅」「栗きぶん」「豆大福 粒あん」を、謎解き企画や「ギネス記録に挑戦！」などへの来場者にお渡しして、「ちょっと食べる」喜びを分かち合いました。
明日香野はどこでも、色々なシチュエーションで＝「毎日」皆さまに『「ちょっと食べる」喜び』をお届けするための様々な活動に取り組んでいます。その一環として大学祭に参加させていただきました。
また、明日香野は2023年に中期経営計画を策定し、その中で「各種コミュニティを応援して、消費者と直接対話すること」を重要施策の一つに掲げています。今後もこのような機会を通じて、様々なリアルなコミュニティを応援し、皆さまのコミュニティの一員に加えていただきながら、コミュニケーションを深めてまいります。
＜会社概要 ブランド名「明日香野」＞
明日香野は『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションにした和菓子メーカーです。
2025年11月からの1年間を「創業50周年」と定めております。
全国のスーパーマーケット様を中心に、皆様に『「ちょっと食べる」喜び』を毎日お届けしています。季節を感じられる美味しい和菓子を「毎日」楽しんでいただくため、徹底して「お得感」を感じる価格で和菓子をお届けすることをミッションに、創業50年の“もちのプロ”として全社を挙げて商品作りに取り組んでいます。食を通して皆さまに“ちょっと食べる喜び”を感じていただけましたら幸いです。
会社名：明日香食品株式会社 （ASUKA Foods Co., LTD. ）
所在地：本社〒581-0092 大阪府八尾市老原7-85-1
代表者：代表取締役社長 此下竜矢
明日香野公式サイト：https://www.asukafoods.co.jp
