【最大＼39,129 OFF】ブラックフライデー限定！INNOCN ウルトラワイドモニターで視界の限界を突破せよ

深セン市世紀創新顕示（モニター）電子有限公司

INNOCNのウルトラワイドモニターシリーズが、このブラックフライデーで驚きの価格に登場！

仕事も映像編集もゲームも、圧倒的な没入感と生産性を実現。

🗓 セール期間：2025年11月21日 0:00 JST ～ 12月1日 23:59 JST

🌌 WR40 PRO - ワイドで快適、プロの作業環境を再定義（27% OFF）

INNOCN 40インチ ワイドモニター / WQHD / HDR600 / 144Hz / USB-C 90W出力対応

通常価格：\77,792 → セール価格：\56,848（税込）

💡 ゲームも編集も、なめらかな映像と広大な作業スペースで生産効率アップ。

今すぐチェック(https://geni.us/PR-BFCM-WR40PRO)

💼 WR44-PLUS - デュアルモニターを超える43.8インチの圧倒的スケール（27% OFF）

INNOCN 43.8インチ ウルトラワイドモニター / HDR600 / Type-C / G-Sync対応

通常価格：\73,990 → セール価格：\54,140（税込）

💼 複数アプリを並べて効率的に。映像制作や株取引にも最適なプロ仕様。

今すぐチェック(https://geni.us/PR-BFCM-WR44-PLUS)

49C1R - 没入感の極み。49インチの世界へ（\39,129 OFF）

INNOCN 49インチ ウルトラワイド 曲面モニター / 120Hz / Type-C 65W対応

通常価格：\129,900 → セール価格：\90,771（税込）

曲面×ウルトラワイドがもたらす、映画館のような圧倒的臨場感。

今すぐチェック(https://geni.us/PR-BFCM-49C1R)

40C1U - 究極の5Kウルトラワイド。デザイナー必見（30% OFF）



マルチゲームや動画編集にも没入感を求める方にぴったり。

INNOCN 40インチ 5Kウルトラワイドモニター / 21:9 / 高精細IPSパネル採用

通常価格：\145,000 → セール価格：\101,935（税込）

広大なキャンバスで、編集・設計・映像制作を思いのままに。

今すぐチェック(https://geni.us/PR-BFCM-40C1U)

このブラックフライデー、INNOCNのウルトラワイドモニターで

圧倒的な視界と作業効率を、あなたのデスクに迎えよう。