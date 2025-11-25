【HIRAMATSU CHRISTMAS 2025】全国のレストランで12月1日スタート。ひらまつが贈る至福のクリスマス特別コース

株式会社ひらまつ

株式会社ひらまつ(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長CEO：三須 和泰、以下ひらまつ)が運営する全国のレストランでは、2025年12月1日(月)～25日(木)の期間、「ひらまつクリスマス 2025」として、クリスマス特別コースを提供いたします。味わうたびに驚きと感動が広がる贅沢な料理の数々は、シェフの技と旬の食材が織りなす特別な美食体験。大切な人とのクリスマスを格別なひとときにする、予約必至の限定コースです。

クリスマスの夜を彩る、ひらまつレストランの美食体験

ひらまつ各レストランでは、旬の食材を用いたクリスマス限定コースをご用意。ソムリエ厳選ワインとのペアリングもお楽しみいただけます。

ここでは、東京の5店舗からおすすめメニューをご紹介します。

■東京・六本木「オーベルジュ・ド・リル トーキョー」(フランス料理)

▼オマールブルーのソテーと川俣シャモのバロティーヌ

アバでリエしたソース・シヴェ レンズ豆と縮緬キャベツ 白人参のピューレ

弾力のある歯ごたえとジューシーな旨味が特徴のブランド地鶏・川俣シャモと、ぷりっとした甘みが魅力の高級ロブスター・オマールブルーを組み合わせた、山海の贅沢な一皿。

川俣シャモのバロティーヌには、豚足とオマールブルーのムースを忍ばせ、しっとりとした肉質の中に奥行きのある旨味を凝縮。

ソース・シヴェは、甲殻類や香味野菜をベースにシャモのレバーで深みを加え、バターで艶やかに仕上げました。レンズ豆のラグーや白人参のピューレを添え、豊かな風味のコントラストをお楽しみいただけます。

▼黒毛和牛ヒレ肉とフォアグラのパイ包み オーベルジュ・ド・リル風 ソース・ペリグーと季節野菜のポトフ添え

黒毛和牛ヒレ肉とフォアグラのパイ包みを「オーベルジュ・ド・リル」のスタイルで仕上げた一品。パイのサクサクとした食感と、牛肉とフォアグラの濃厚な旨味が口の中で重なり、ソース・ペリグーをたっぷりと絡めることで、一層深い味わいを楽しめます。

付け合わせには、牛肉の出汁でじっくり煮込んだポトフ。心まで温まるような、まさに「オーベルジュ・ド・リル」を体現する逸品です。

▼こちらのメニューの提供について

＜提供期間＞2025年12月1日(月)～12月25日(木)

＜提供コース＞

・ノエルD 総額\54,395

▼公式サイトはこちら

https://www.hiramatsurestaurant.jp/aubergedelill-tokyo/

■東京・丸の内「サンス・エ・サヴール」(フランス料理)

▼黒毛和牛ヒレのロティ / 安納芋のピュレとモワルー / ソースペリグー

A5ランク黒毛和牛のヒレ肉を丁寧にロティで仕上げたメインディッシュ。濃厚なソースペリグーを合わせ、牛肉の力強い旨味を引き立てています。

付け合わせには、安納芋のしっとり柔らかなモワルーやピュレを添え、ほっくりとした食感や甘みが豊かなアクセントに。さらに、ベアルネーズソースや黒ニンニクのピュレを組み合わせれば、味わいに変化が生まれ、一皿の中で様々な楽しみ方ができます。

トリュフスライスは追加オプション(＋総額\3,025)

▼発酵ローズと柚子 ヴァローナショコラのオーナメント仕立て / 青りんご柚子ソルベ / バジルミントクーリー

クリスマスのオーナメントをイメージした、華やかで可愛らしいデザートです。

柚子とホワイトチョコレートを使ったガナッシュとアルパコチョコレートのムースの上に、爽やかなヨーグルトのエスプーマをのせ軽やかな口当たりに仕上げました。周囲には青りんごと柚子のメレンゲソルベ、青りんごソースやバジルとミントのソースをあしらい、香りと味わいのアクセントを加えています。

北海道産ホタテのマリネ / フヌイユとリンゴのクリーム / ディルとエストラゴンの香り金目鯛の鱗焼き / アーモンドのピュレとちぢみほうれん草のソテー / 濃厚なキャロットビスクソース

▼こちらのメニューの提供について

＜提供期間＞2025年12月1日(月)～12月25日(木)

＜提供コース＞

・クリスマスコース 総額\27,830

・クリスマスコース(窓側席) 総額\35,090

▼公式サイトはこちら

https://www.hiramatsurestaurant.jp/sensetsaveurs/

■東京・日本橋「代官山ASO チェレステ 日本橋店」(イタリア料理)

▼北海道産ズワイガニ 白味噌のエキューム

クリスマスリースをイメージした、彩り豊かで華やかな前菜です。

軽やかな白味噌のエスプーマに中には、野菜とクスクスを合わせた爽やかなサラダ、その上に生のつぶ貝とオマール海老のコンソメジュレを重ね、さらに北海道産ズワイガニとタラバガニのほぐし身を贅沢に積み上げました。海の幸と野菜の軽やかなハーモニーをお楽しみいただけます。

▼こちらのメニューの提供について

＜提供期間＞2025年12月1日(月)～12月25日(木)

＜提供コース＞

・クリスマスランチコース 総額\10,000

・クリスマスディナーコース(A) 総額\15,000

・クリスマスディナーコース(B) 総額\20,000

※クリスマスディナーコース(A)は12月19日～25日までの提供です。

北海道産 雲丹 スパゲッティ黒毛和牛 蕪のグラティナ―ト ソース ヴァン ルージュ

▼公式サイトはこちら

https://www.hiramatsurestaurant.jp/aso-celeste-nihonbashi/

クリスマスを華やかに彩る至福の贅沢、黒い宝石「黒トリュフ」を使った逸品

■東京・六本木「フィリップ・ミル 東京」(フランス料理)

▼黒トリュフのフィユテ ランスの戴冠式

歴代のフランス国王の戴冠式が行われていた、シャンパーニュ地方・ランスの「ノートルダム大聖堂」。シャンパーニュ地方を愛するフィリップ・ミル シェフが、その戴冠式からインスピレーションを受け、王冠に見立てたスペシャルメニュー。

香り高い黒トリュフをフイユテ(パイ)で包み焼き上げ、トリュフソースと共にお楽しみいただく贅沢な一皿です。

▼こちらのメニューの提供について

＜提供期間＞2025年12月20日(土)～12月25日(木)

＜提供コース＞【ディナー】Special Noel 総額\38,720

＜追加の一皿(アラカルト)＞上記以外のクリスマスコースに追加＋総額\21,780

※上記のコース、アラカルトは数量限定販売です。

※画像はコース内提供時のイメージです。アラカルトでは丸ごと一つのパイ包みを提供いたします。

▼公式サイトはこちら

https://www.hiramatsurestaurant.jp/philippe-mille/

■東京・代官山「メゾン ポール・ボキューズ」(フランス料理)

▼黒トリュフのスープ エリゼ宮にて(1975年、ヴァレリー・ジスカール・デスタン大統領に捧ぐ)

フランス料理界の巨匠ポール・ボキューズ氏が、1975年にフランスの料理人として初めて「レジオン・ドヌール勲章」を受章した際、当時の大統領ヴァレリー・ジスカール・デスタン氏に捧げた伝説のスープ。

パイを開けると、黒トリュフ、フォアグラ、牛頬肉を使ったスープの香りが広がります。特別なひとときに、ぜひ味わっていただきたい一品。

▼こちらのメニューの提供について

＜提供期間＞2025年12月20日(土)～12月25日(木)

＜提供コース＞【ディナー】NOEL PAUL BOCUSE

＜追加の一皿(ハーフサイズ)＞クリスマスランチコースに追加＋総額\6,050

※クリスマスコース以外にも12月2日(火)より一部コースに提供いたします。詳細は公式サイトの「MENU」をご確認ください。

▼公式サイトはこちら

https://www.hiramatsurestaurant.jp/paulbocuse-maison/

【ひらまつクリスマス 2025】全国のレストランでご予約受付中

ひらまつが運営する全国のレストラン(フランス料理、イタリア料理)では、2025年12月1日(月)～25日(木)までの期間を「ひらまつクリスマス 2025」として、クリスマス特別コースをご提供いたします。

■全国19のレストランで受付中

東京(10店舗)、札幌(2店舗)、金沢(1店舗)、名古屋(1店舗)

京都(1店舗)、大阪(2店舗)、福岡(2店舗)

▼「ひらまつクリスマス 2025」特集ページはこちら

https://www.hiramatsurestaurant.jp/special/noel/

※上記総額には消費税・サービス料が含まれます。

※本記事掲載の料理画像はイメージです。

※仕入れ状況により提供期間や食材、内容が変更になる場合がございます。