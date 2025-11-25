低灰分・低不純物が性能を左右：スーパーキャパシタ用活性炭の最新市場動向（2025～2031）
スーパーキャパシタ用活性炭は、高品質な活性炭グレードであり、灰分を1％以下に、ハロゲンおよび鉄の不純物を100ppm以下に低減して長寿命のサイクル特性を実現している。主にクラレがこの製品を供給している。
活性炭、スーパーキャパシタ用炭、ハードカーボンの相同性については、3者の前工程は同じで、いずれも一次炭化の工程が必要である。一次炭化後の精製、後処理、孔形成などの工程にわずかな違いがあるのみである。
製品タイプに基づき、スーパーキャパシタ用活性炭は主に比表面積で分類され、1500 m⊃2;/g未満、1500～1900 m⊃2;/g、2000～2200 m⊃2;/g、2200 m⊃2;/g以上の区分がある。代表的な企業にはクラレ、パワーカーボンテクノロジー、ハイカーブ、福建元利活性炭、北海センスカーボンマテリアルズ、宜環炭素、浙江エイペックスエナジーテクノロジーなどがある。
スーパーキャパシタ用活性炭業界は、エネルギー貯蔵分野の成長とともに急速に拡大している。特に環境問題や脱炭素化の流れの中で、再生可能エネルギーや電動車両の需要増加がスーパーキャパシタの利用拡大を促している。活性炭の品質がスーパーキャパシタ性能に直結するため、低灰分・低不純物の高純度活性炭へのニーズが高まっている点が特徴である。市場には技術力の高い企業が競合し、製品差別化が激しくなっている。
市場動向を見ると、比表面積の多様化に対応した製品ラインナップの拡充が進んでいる。用途や性能要件に応じて1500 m⊃2;/gから2200 m⊃2;/g以上まで幅広い製品が求められ、カスタマイズの自由度が高まっている。また、製造プロセスの改良や後処理技術の革新により、サイクル寿命やエネルギー密度の向上が実現されている。国際的なサプライチェーンの拡大も、市場の競争力を左右する重要な要素となっている。
市場を駆動する要因としては、まずは電動車や再生可能エネルギーの普及が挙げられる。これらの分野で高性能かつ長寿命なエネルギー貯蔵装置としてスーパーキャパシタが注目されているため、活性炭の需要が拡大している。さらに、産業界の脱炭素目標達成に向けた技術革新の加速も後押ししている。加えて、消費者の環境意識の高まりや規制強化が市場成長に追い風となっている。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界スーパーキャパシタ 活性炭市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/54671/supercapacitor-activated-carbon）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが9.1%で、2031年までにグローバルスーパーキャパシタ活性炭市場規模は2.72億米ドルに達すると予測されている。
図. スーパーキャパシタ活性炭世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335188&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335188&id=bodyimage2】
図. 世界のスーパーキャパシタ活性炭市場におけるトップ7企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、スーパーキャパシタ活性炭の世界的な主要製造業者には、Kuraray、Power Carbon Technology、Haycarbなどが含まれている。2024年、世界のトップ3企業は売上の観点から約66.0%の市場シェアを持っていた。
活性炭、スーパーキャパシタ用炭、ハードカーボンの相同性については、3者の前工程は同じで、いずれも一次炭化の工程が必要である。一次炭化後の精製、後処理、孔形成などの工程にわずかな違いがあるのみである。
製品タイプに基づき、スーパーキャパシタ用活性炭は主に比表面積で分類され、1500 m⊃2;/g未満、1500～1900 m⊃2;/g、2000～2200 m⊃2;/g、2200 m⊃2;/g以上の区分がある。代表的な企業にはクラレ、パワーカーボンテクノロジー、ハイカーブ、福建元利活性炭、北海センスカーボンマテリアルズ、宜環炭素、浙江エイペックスエナジーテクノロジーなどがある。
スーパーキャパシタ用活性炭業界は、エネルギー貯蔵分野の成長とともに急速に拡大している。特に環境問題や脱炭素化の流れの中で、再生可能エネルギーや電動車両の需要増加がスーパーキャパシタの利用拡大を促している。活性炭の品質がスーパーキャパシタ性能に直結するため、低灰分・低不純物の高純度活性炭へのニーズが高まっている点が特徴である。市場には技術力の高い企業が競合し、製品差別化が激しくなっている。
市場動向を見ると、比表面積の多様化に対応した製品ラインナップの拡充が進んでいる。用途や性能要件に応じて1500 m⊃2;/gから2200 m⊃2;/g以上まで幅広い製品が求められ、カスタマイズの自由度が高まっている。また、製造プロセスの改良や後処理技術の革新により、サイクル寿命やエネルギー密度の向上が実現されている。国際的なサプライチェーンの拡大も、市場の競争力を左右する重要な要素となっている。
市場を駆動する要因としては、まずは電動車や再生可能エネルギーの普及が挙げられる。これらの分野で高性能かつ長寿命なエネルギー貯蔵装置としてスーパーキャパシタが注目されているため、活性炭の需要が拡大している。さらに、産業界の脱炭素目標達成に向けた技術革新の加速も後押ししている。加えて、消費者の環境意識の高まりや規制強化が市場成長に追い風となっている。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界スーパーキャパシタ 活性炭市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/54671/supercapacitor-activated-carbon）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが9.1%で、2031年までにグローバルスーパーキャパシタ活性炭市場規模は2.72億米ドルに達すると予測されている。
図. スーパーキャパシタ活性炭世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335188&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335188&id=bodyimage2】
図. 世界のスーパーキャパシタ活性炭市場におけるトップ7企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、スーパーキャパシタ活性炭の世界的な主要製造業者には、Kuraray、Power Carbon Technology、Haycarbなどが含まれている。2024年、世界のトップ3企業は売上の観点から約66.0%の市場シェアを持っていた。