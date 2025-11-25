「音の日」に因んで 12月5日（金）15時から エムズシステム本店にて Sound Day Eve を開催 最高の音を最響のスピーカーで楽しむ ワインも美味しくなるワインテイスティング付

