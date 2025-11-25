“体感デバイス”へ進化する計器類──2輪車用インストルメントクラスター、27.92億ドル市場の勝者は誰か
2 輪車用インストルメントクラスターとは、オートバイまたは電動オートバイに搭載される計器群であり、ライダーに車両の現在の運転状態と性能に関する必要な情報を提供するよう設計されている。技術の進化に伴い、近代的な 2 輪車用インストルメントクラスターにはデジタルスクリーン、Bluetooth 接続機能が搭載されている場合もあり、さらにナビゲーション機能やその他の高度な機能を提供することさえ可能である。
産業発展特徴：安全・快適・スマート化へと急加速する技術革新
本市場は、交通規制強化や安全認証基準の高度化により、情報表示の精度と視認性が厳しく求められる環境にある。各国政府が推進する環境政策は電動バイクの普及を加速させ、同時に高付加価値クラスタへの置き換え需要を創出している。さらに、若年ユーザーの増加やSNS時代のライドカルチャーは、デザイン性・操作性・カスタマイズ性への要望を高めている。この結果、UI/UX思想を取り込んだ開発が進み、クラスタは単なる情報表示パネルではなく、ブランド価値を可視化する“体感デバイス”として企業競争力の源泉となっている。こうした革新の波は、これまで低価格中心だったアジア市場にも確実に浸透しつつある。
市場規模：2031年に27.92億米ドル規模へ、安定成長が継続
LP Informationの最新調査「世界2輪車用インストルメントクラスター市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/265339/two-wheeler-instrument-cluster）によれば、2025年から2031年までのCAGRは6.9%で推移し、2031年には市場規模が27.92億米ドルへ達すると予測されている。これは、電動2輪車への置き換えトレンドとデジタルメーター比率の継続的上昇が主な牽引要因である。先進国では高級スポーツバイクやコミューター向けに機能高度化が進み、新興国では普及価格帯モデルのデジタル搭載率が急拡大する構図が続いている。また、OTAアップデートやコネクテッド機能強化により、パーツ単価の継続的上昇も市場拡大を後押ししている。2輪モビリティ需要が衰えない限り、同市場の成長は堅実に持続する見通しである。
図. 2輪車用インストルメントクラスター世界総市場規模
図. 世界の2輪車用インストルメントクラスター市場におけるトップ19企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要企業：日系・欧州勢とアジアメーカーが競い合う分散市場
世界の主要製造企業には、Nippon Seiki、Bosch、Zhejiang Yongchang Speedmeter、JNS Instruments Limited、Pricol Limited、Continental、Astra Visteon、Jiangmen Keda、Suprajit、Spark Mindaなどが含まれている。LP Informationの業界研究によれば、2024年時点でトップ10企業が約48.0%のシェアを占めるが、依然として競争環境は分散型である。日本と欧州メーカーは技術革新力と品質で高付加価値市場をリードし、中国およびインド勢は生産コスト競争力と巨大な国内市場に支えられ急伸している。ブランド戦略、OEM向けカスタマイズ力、HMI開発力の差異が、今後の勢力図を大きく左右していく。
今後の展望：電動化とUX革新が市場成長を長期牽引
今後の展望：電動化とUX革新が市場成長を長期牽引