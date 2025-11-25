天然シルクの魅力を発信する「SILK THE RICH」から世界初※1の高浸透※2ナノ化シルク※3配合の新製品12月19日(金)ヘアミルク、12月26日(金)ボディウォッシュ発売決定！

株式会社THE RICH

～「いいなっ」の瞬間を創ろう。～をビジョンにかかげ、シルクの魅力を発信する製品「SILK THE RICH」の販売を行う株式会社THE RICH(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長兼CEO/founder 三浦裕太、以下当社)は、12月19日(金)ザ・リッチ ヘアミルク 2種、12月26日(金)ボディウォッシュ 3種を全国で発売いたします。

※1 自社調べ（2025年9月時点） ※2 角質層まで ※3 加水分解シルク（保湿剤）

■髪の心から美しさ満ちる印象へ導く、天然シルクのフレグランスヘアミルク

世界初※1の高浸透ナノ化シルク※2をはじめとしたこだわりの5種のシルク成分と6つの美容成分配合で、ダメージを補修。

白の「ザ・リッチ ヘアミルク GPF」は艶めき指通りの良い「うるつやスルン髪」に、ピンクの「ザ・リッチ ヘアミルク URB」はうねりをケアし扱いやすくしっとりまとまる「ぷるツヤ髪」に導きます。とろりとしたテクスチャーは髪への摩擦を押さえ、翌朝も扱いやすい素直な髪へ。

・こだわりの成分

＜シルク成分＞※共通成分

・高浸透ナノ化シルク※2

世界初！加水分解シルクを高圧処理により微細化し、髪内部までうるおいを届ける保湿成分。非加熱製法で成分の変化を抑え、なめらかでまとまりのある髪を保ちます。

・シルク水※3

シルク由来の保湿成分を含む水を30%以上配合。うるおいを与え、しっとりなめらかな髪へ導きます。

・シルクエキス※4

繭そのものを抽出した保湿効果のあるエキス。

・シルクポリマー※5

髪に吸着しやすく、ダメージを受けた髪を保護。内側と外側をダブルでケアし、指通りの良いなめらかな質感を保ちます。

・ゴールデンシルク※2

世界でも非常に希少なゴールドの繭から抽出した加水分解シルク。髪にうるおいを与える。

＜美容成分＞

・オイルケラチン※6（ヘアミルク GPF成分）

ダメージ補修・切れ毛

・アルガンオイル※7（ヘアミルク GPF成分）

補修・保湿

・18MEA類似体※8（ヘアミルク GPF成分）

髪の水分バランス保持・キューティクル補修

・トステア※9（ヘアミルク URB成分）

うねりケア

・ナノリペア※10（ヘアミルク URB成分）

補修・保湿

・ヒアロベール※11（ヘアミルク URB成分）

補修・まとまり付与

・チアシード※12（ヘアミルク GPF・URB共通成分）

毛髪をコーティングし、退色を防ぐ

・メドウフォームオイル※13（ヘアミルク GPF・URB共通成分）

ヒートプロテクト

・エルカラクトン※14（ヘアミルク GPF・URB共通成分）

ヒートプロテクト

・調香師が作る香水のような香り

ザ・リッチ ヘアミルク GPF

年齢性別を問わず愛される「ゴールデンペアー＆フリージア」の香り。

TOP／ゴールデンペアー・ライチ・ベルガモット

MIDDLE／フリージア・ガーデニア・スズラン

LAST：アンバー・ムスク・パチョリ

ザ・リッチ ヘアミルク URB

何度も抱き寄せたくなるような可憐さとエレガントさを兼ね備えた、「アンヴェールロゼブーケ」の香り。

TOP／カシス・ライチ・ミュゲ

MIDDLE／ピオニー・ローズ・スズラン

LAST：アンバー・ムスク・バニラ

※1 自社調べ（2025年9月時点）※2 加水分解シルク（保湿剤） ※3 基材・保湿剤 ※4 カイコまゆエキス（保湿剤） ※5 （加水分解シルク/PGプロピルメチルシランジオール）クロスポリマー（ヘアコンディショニング剤） ※6 イソステアロイル加水分解ケラチン（保湿剤） ※7アルガニスビザ核油（保湿剤） ※8 クオタニウム-33（保湿剤） ※9 アミノエチルチオコハク酸ジアンモニウム（保湿剤） ※10 セラミドEOP・セラミドNG・セラミドNP・セラミドAG・セラミドAP・ クオタニウム-33・コレステロール（保湿剤） ※11 ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム ※12 サルビアヒスパニカ種子油（被膜形成成分） ※13 メドウフォーム種子油（保湿剤） ※14 γ-ドコサラクトン（保湿剤）

■洗う度うるおう、シルク水※1ベースのマイルドピーリングボディウォッシュ

世界初※2の高浸透※3ナノ化シルク※4をはじめとしたこだわり成分配合で、洗う度にうるおいをまとう贅沢シルキーベールボディウォッシュ。

白の「ザ・リッチ モイストシルキー ボディウォッシュ」はキメ細かい肌を目指したい方、黒の「ザ・リッチ クリアシルキー ボディウォッシュ」は毛穴や皮脂の汚れが気になる方、ピンクの「ザ・リッチ ディープシルキー ボディウォッシュ」は潤いのある、もっちり肌にしたい方と、肌の悩みや好みの仕上がり・香りでお選びいただけます。

・こだわりの成分

＜シルク成分＞※共通成分

・高浸透※3ナノ化シルク※4

超高圧処理で低分子化したシルク成分が角質層まで浸透。内側からうるおいを保ち、ハリ・ツヤのある「なめらか肌」に。

・アミノシルク※5

髪や肌に優しい適度な洗浄力で、なめらかでツヤのある仕上がりに。

・プロモイスシルク※6

優しく肌をいたわりながら洗浄・保湿可能な成分。

・シルク水※1

シルク由来の保湿成分を含む水を30%以上配合。うるおいを与え、しっとりなめらかな髪へ導きます。

・シルクエキス※7

繭そのものを抽出した保湿効果のあるエキス。

・ゴールデンシルク※4

世界でも非常に希少なゴールドの繭から抽出した加水分解シルク。髪にうるおいを与える。

＜美容成分＞

・LHA※8（モイストシルキー・クリアシルキー・ディープシルキー共通成分）

「継続使用」で肌質を整えるタイプのピーリング材。穏やかに角質をケアし、うるおいと透明感のある肌印象へ。

・コラーゲン※9（モイストシルキー成分）

保湿・保水・ハリ・ツヤ

・スクワラン※10（モイストシルキー成分）

保湿・ハリ・ツヤ・キメ

・ホワイトティーエキス※11（モイストシルキー成分）

なめらかな肌へ導く

・エクソソーム含有物※12（クリアシルキー成分）

エイジングケア※13

・パンテノール※10（クリアシルキー成分）

保水、肌環境を整える

・ナイアシンアミド※10（クリアシルキー成分）

肌環境を整える

・ヒアルロン酸※14（ディープシルキー成分）

高保湿・保水

・ステラ※15（ディープシルキー成分）

引き締め、トーンアップ

・マヌカハニー※16（ディープシルキー成分）

うるおい・保湿

・ヘアケアシリーズとの組み合わせも！好みで選べる3種の香りザ・リッチ モイストシルキーボディウォッシュ

年齢性別を問わず愛される「ゴールデンペアー＆フリージア」の香り。

TOP／ゴールデンペアー・ライチ・ベルガモット

MIDDLE／フリージア・ガーデニア・スズラン

LAST：アンバー・ムスク・パチョリ

ザ・リッチ クリアシルキーボディウォッシュ

自信と大人の魅力を引き立てる「ムードナイトムスク」の香り。

TOP／グリーン・シナモン

MIDDLE／スズラン・ローズ・ジャスミン

LAST：ウッディ・アーシー・アンバー・ムスク

ザ・リッチ ディープシルキーボディウォッシュ

何度も抱き寄せたくなるような可憐さとエレガントさを兼ね備えた、「アンヴェールロゼブーケ」の香り。

TOP／カシス・ライチ・ミュゲ

MIDDLE／ピオニー・ローズ・スズラン

LAST：アンバー・ムスク・バニラ

※1 基材・保湿剤 ※2 自社調べ（2025年9月時点） ※3 角質層まで ※4 加水分解シルク（保湿剤） ※5 ラウロイルシルクアミノ酸Na（洗浄剤・保湿剤） ※6 ラウロイル加水分解シルクNa （洗浄剤・保湿剤）※7 カイコまゆエキス（保湿剤） ※8 カプリロイルサリチル酸（整肌成分） ※9 加水分解コラーゲン（保湿剤） ※10 保湿剤 ※11 チャ葉エキス（保湿剤） ※12 乳酸桿菌培養溶解質液（保湿剤） ※13 年齢を重ねた肌にうるおいを与えること ※14 ヒアルロン酸Na（保湿剤） ※15 ステレラカマエジャスメ葉／茎エキス（保湿剤） ※ 16 グルコノバクター／ハチミツ発酵液（保湿剤）



■商品概要

商品名：ザ・リッチ ヘアミルク GPF

内容量：100ml

価格 ：2,200円（税込）

発売日：2025年12月19日(金)（11月25日(火)よりオンライン先行発売）

先行販売URL：https://silktherich.com/shop/products/T-006-001

商品名：ザ・リッチ ヘアミルク URB

内容量：100ml

価格 ：2,200円（税込）

発売日：2025年12月19日(金)（11月25日(火)よりオンライン先行発売

先行販売URL：https://silktherich.com/shop/products/T-007-001

商品名：ザ・リッチ モイストシルキーボディウォッシュ

内容量：250ml

価格 ：1,760円（税込）

発売日：2025年12月26日(金)（11月25日(火)よりオンライン先行発売）

先行販売URL：https://silktherich.com/shop/products/T-008-001

商品名：ザ・リッチ クリアシルキーボディウォッシュ

内容量：250ml

価格 ：1,760円（税込）

発売日：2025年12月26日(金)（11月25日(火)よりオンライン先行発売）

先行販売URL：https://silktherich.com/shop/products/T-009-001

商品名：ザ・リッチ ディープシルキーボディウォッシュ

内容量：250ml

価格 ：1,760円（税込）

発売日：2025年12月26日(金)（11月25日(火)よりオンライン先行発売）

先行販売URL：https://silktherich.com/shop/products/T-011-001

■THE RICHについて

社名：株式会社THE RICH

本社：東京都渋谷区恵比寿西1-15-6 4F

代表者：代表取締役社長兼CEO/founder 三浦 裕太

URL：https://about.silktherich.com/company

製品について：https://about.silktherich.com/

https://youtu.be/Vt6-EKEix0U?si=6FLyNBZuNQyNgT8y



