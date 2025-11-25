通所介護・介護予防通所サービス事業を行う株式会社genkiコーポレーション(本社：大阪府高槻市、以下「当社」)は、2025年11月1日付で、藍原 博文(あいはら ひろふみ)に加え、吉都紀 太介(きつき だいすけ)が新たに代表取締役に就任し、2名体制の代表取締役制度を導入することをお知らせいたします。





この度の新任代表取締役の選任は、事業規模の拡大と経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応するため、経営陣の強化およびガバナンス体制のさらなる充実を目的としたものです。当社はこれまで、藍原のリーダーシップのもと、事業領域の拡大とサービス品質向上に取り組んでまいりました。今後は、新たに吉都紀を迎えることで、多角的な視点による経営判断を行い、より強固で持続的な成長を実現してまいります。









■ 新任代表取締役(追加)

吉都紀 太介(きつき だいすけ)





■ 役員体制(2025年11月1日付)

● 代表取締役 吉都紀 太介

● 代表取締役 藍原 博文





■ 代表取締役就任にあたってのコメント

吉都紀 代表取締役

「このような機会をいただき、大変光栄に存じます。藍原と共に、よりスピード感のある意思決定と、持続的な成長戦略の実現を目指し、全力で取り組んでまいります。」





藍原 代表取締役

「このたび、吉都紀を代表取締役として迎えることで、当社の経営基盤はより強固なものになると確信しています。新たな体制のもと、引き続きご利用者・ご家族の皆さまに価値あるサービスを提供し、企業としての社会的責任を一層果たしてまいります。」









今後とも、株式会社genkiコーポレーションへの変わらぬご支援とご愛顧を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。