新年の幕開けを「福」が来る「良い」港で迎える！「初日の出クルーズ」2026年1月1日(木・祝)元旦限定で運航
兵庫県・淡路島福良港発の「うずしおクルーズ」を運営するジョイポート淡路島株式会社(代表取締役：鎌田 勝義)は、2026年1月1日(木・祝)限定で「初日の出クルーズ」を特別運航いたします。このクルーズは、国生みの島として「日本遺産」に認定されている淡路島の中でも「福良」というとても縁起の良い地名から新年をスタートしていただこうと、毎年実施している恒例の企画クルーズです。初日の出は一年で最初に目にする縁起物。2026年のみなさまの健康と幸福を願って運航いたします。
＜イベントページURL＞
https://www.uzu-shio.com/specialcruise/firstsunrise/kanrinmaru/
メインビジュアル
■背景
遊覧船「咸臨丸」から眺める初日の出は、とても神秘的。朝日がゆっくりと海面を赤く染める美しさは海上でしか味わえない素晴らしい体験です。素晴らしい新年のスタートを旅先でも届けたい、そんな想いから企画しました。
船上初日の出1
船上初日の出2
■概要
日時 ： 2026年1月1日(木・祝)
出航場所： 兵庫県南あわじ市うずしおドームなないろ館(道の駅福良)
受付開始： 5：30 VIP席乗船／5：45 自由席乗船／6：00 出航時刻／6：30
入航時刻／8：00 所要時間／90分
定員 ： 200名
サービス： ウェルカムドリンク(甘酒、ホットコーヒー、
玉ねぎスープ、オレンジジュース)、
防寒着レンタル(先着順)、絵馬体験
■料金(税込)
自由席 ： 中学生以上 8,000円、小学生 3,000円、幼児無料
VIP席 ： 中学生以上 22,000円 (14名限定)
料理協力： クボタ水産 公式ホームページ https://kubotasuisan.com/company/
＜特典＞
華やかな貴賓室で淡路島産のお酒とソフトドリンク、地元福良にあるクボタ水産の旬の鮮魚が織りなすお刺身や縁起物などをご用意し贅沢なひとときをお楽しみいただけます。船長挨拶やブリッジ見学、専属スタッフ同行により船旅がより一層有意義なものになるようサポートします。
■申込方法
WEB予約のみ(クレジットカードによる事前決済)
・予約締切日(自由席：前日、VIP席：3日前)自由席は空席があれば当日参加も可能です。
・チラシ内の二次元バーコードを読み取り申込みください。
■その他
・気象海象による航海が不可と判断した場合は運航中止(払い戻し)とさせていただきます。
・運航中止については当日5時までにホームページに掲載いたします。
・団体割引や身体障がい者割引などの適用はできません、予めご了承ください。
【うずしおクルーズ基本情報】
淡路島から世界最大級の渦潮を「咸臨丸」「日本丸」の大型帆船で体験する約1時間のクルージングです。
営業日・出航時刻： ホームページにて要確認
料金(税込) ： 中学生以上 3,000円、小学生 1,500円、
幼児 大人1名につき1名無料
場所 ： 南あわじ市福良港うずしおドームなないろ館(道の駅福良)
公式ホームページ： https://www.uzu-shio.com/