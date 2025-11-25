株式会社シー・シー・ピー(東京都台東区、代表取締役社長：横治 一也)は、USB接続で温かくなるぬいぐるみ「あったかぬいぐるみ KAITO」(7,260円 税込)を「きゃらニクス」ブランドより発売いたします。

芯から冷える寒い日や冷えるオフィスなどのあらゆる場面で、バーチャルシンガー『KAITO』が心地良い温もりをあなたに伝えます。本日2025年11月25日(火)よりCCP公式オンラインストアで予約を開始、2026年1月下旬よりECサイト、雑貨店などで販売開始いたします。





※製品詳細ページ： https://ccp-otasuke.jp/?pid=188968562





あったかぬいぐるみ KAITO バナー





■製品特長

「あったかぬいぐるみ KAITO」は、本体についたUSBケーブルをポートに差し込むと、約30秒でぬいぐるみの背面が約42℃～46℃のぽかぽかの温度になります。膝にのせるとぬいぐるみから伝わる心地良い温度で寒さを感じるデスクでのPC作業やゲーム時間が温かく過ごせます。モバイルバッテリーがあれば屋外でも使用でき、車中やイベントの待ち時間も温かく過ごせます。ヒーターは1時間の自動OFF機能付きで消し忘れを防ぎます。『KAITO』から伝わるじんわりとした温かさが、寒さでかじかむあなたをほっと癒します。





『KAITO』は、男性歌唱では世界初となる日本語対応の歌声合成ソフトウェアとして、2006年2月17日に誕生いたしました。2026年に20周年を迎える『KAITO』はダークブルーの髪と、青いロングマフラーが特徴的な、人気のバーチャルシンガーです。





イラストとぬいぐるみデザインは人気イラストレーター津田コヨリ氏の描き下ろしです。現在ピアプロキャラクターズから『初音ミク』『鏡音リン』『鏡音レン』『MEIKO』のあったかぬいぐるみが発売中。同キャラクターの『巡音ルカ』も企画進行中です。続報をお待ちください♪









■製品画像

あったかぬいぐるみ KAITO イメージ１

あったかぬいぐるみ KAITO 正面





■製品概要

・製品名 ：あったかぬいぐるみ KAITO

( https://ccp-otasuke.jp/?pid=188968562 )

・品番 ：KS-AN89-VKT

・価格 ：7,260円(税込)

・製品サイズ ：全長約 310mm

・製品素材 ：ぬいぐるみ…ポリエステル、USBケーブル…PVC

・定格電圧 ：DC5V

・定格電流 ：2A

・消費電力 ：4.5W

・給電方法 ：USB Type-A

・USBケーブルの長さ：約1.8m

・連続運転時間 ：約60分(自動電源OFF)

・販売ルート ：ECサイト、雑貨店など

・販売開始 ：2026年1月下旬

・発売元 ：株式会社シー・シー・ピー





Art by 津田コヨリ (C)Crypton Future Media, INC. www.piapro.net









■ブランド「きゃらニクス」とは

きゃらニクスは『キャラクター×エレクトロニクス(電気技術)』の商品を展開する家電ブランドです。日常使用する家電に、お気に入りのキャラクターを彩ることで、皆さまの日々をとっておきの時間に塗り替えます。商品はキッチン家電から、ルームライト、寒さを乗り切るウォーマーシリーズ等幅広く展開しています。今後のラインナップにもどうぞご期待ください。









■「株式会社シー・シー・ピー」とは

お客さまの声に寄り添い、「家事が楽しくなりますように」の想いのもと、生活の中の潜在的な不便を発見・解決できる商品を企画開発し「コードレス回転モップクリーナー」等数々のヒット商品を創出してきました。また、日常家電にお気に入りのキャラクターを彩ったキャラクター家電ブランド「きゃらニクス」も好評展開中です。









■会社概要

会社名 ： 株式会社シー・シー・ピー

所在地 ： 東京都台東区寿3-14-11 蔵前チヨダビル 3F

代表 ： 代表取締役社長 横治 一也

オフィシャルサイト ： https://www.ccp-jp.com/

直営オンラインショップ： https://ccp-otasuke.jp/





《株式会社シー・シー・ピーは、株式会社デンキョーグループホールディングス(大阪市浪速区、代表取締役社長：高瀬 一郎、東証スタンダード市場：8144)のグループ企業です。》





パーパス





デンキョーグループは、パーパス「毎日をもっと、もっと、ここちよく」のもと、豊かで快適な生活の実現をめざして社会に貢献します。









[留意事項]

・最新の情報・詳細は商品販売ページをご確認ください。

・本リリースに記載されている会社名・各種名称は、各社の商標または登録商標です。

・記載内容は発表日現在のものです。予告なしに変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。

・掲載している写真は、製品開発中のため、実際の製品とは多少異なる場合があります。