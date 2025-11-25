¥¹¥È¥ìー¥¸²¦ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¦¹ÓÀî¼¢Ïº¤¬FM¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖâÃÆé¤«¤ò¤ê¤ÎBUSINESS FRONTIERS¡×¤Ë½Ð±é
¥È¥é¥ó¥¯¥ëー¥à¤Ë´Ø¤¹¤ë´ë²è¡¢³«È¯¡¢±¿±Ä¡¢´ÉÍý¶È¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥È¥ìー¥¸²¦(ËÜ¼Ò¡§ÀéÍÕ¸©»ÔÀî»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¹ÓÀî ¼¢Ïº¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§2997¡¢°Ê²¼¡Ö¥¹¥È¥ìー¥¸²¦¡×)¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎâÃÆé¤«¤ò¤ê¤µ¤ó¤¬¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ëFM¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖâÃÆé¤«¤ò¤ê¤ÎBUSINESS FRONTIERS¡×(Ê¸²½ÊüÁ÷)¤Ë½Ð±é¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
âÃÆé¤«¤ò¤ê¤µ¤ó¤ÈÂåÉ½¤Î¹ÓÀî
12·î1Æü(·î)19:30～20:00¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÅöÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥È¥ìー¥¸²¦¡×ÂåÉ½¤Î¹ÓÀî¤¬½Ð±é¤·¡¢¥È¥é¥ó¥¯¥ëー¥à¤Î¾Ü¤·¤¤»ö¶ÈÆâÍÆ¤ä¡¢¼ÂºÝ¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Î¥Ëー¥º¡¦ÍøÍÑÊýË¡¡¢¤½¤·¤Æº£¸å¤Î»ö¶È¤ÎÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤É¤ò¡¢âÃÆé¤«¤ò¤ê¤µ¤ó¤¬Éý¹¤¯»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅöÈÖÁÈ¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎâÃÆé¤«¤ò¤ê¤µ¤ó¤¬¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¤òÌ³¤á¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ëÀè¶î¼Ô¤¿¤Á¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢»Å»ö¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡¢³×¿·Åª¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¡¢Ì¤Íè¤Ë¸þ¤±¤¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥Èー¥¯ÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤´¤ä¤«¤Ê¼ýÏ¿Ãæ¤ÎÍÍ»Ò
¢£ÊüÁ÷Æü¤ª¤è¤ÓÄ°¼èÊýË¡
âÃÆé¤«¤ò¤ê¤ÎBUSINESS FRONTIERS
¡þÊüÁ÷Æü»þ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2025Ç¯12·î1Æü(·î)19:30～20:00
¡þÊüÁ÷¶É¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§FM(91.6 MHz)¡¢AM(1134kHz)
¡þ½Ð±é¼Ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§âÃÆé¤«¤ò¤ê
¡þ¥²¥¹¥È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¹ÓÀî ¼¢Ïº(³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥È¥ìー¥¸²¦)
¥é¥¸¥ª¼õ¿®µ¡¤ÎÂ¾¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥é¥¸¥ª¥µー¥Ó¥¹¡Öradiko.jp¡×¤Ç¤âÄ°¼è²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£´ë²èÃ´Åö¼Ô¥³¥á¥ó¥È(¥¹¥È¥ìー¥¸²¦)
ÅÐÃÅ¼Ô¡§¹ÓÀî
·Ð±Ä´ë²è¼¼¡¡¼¡Ä¹¡¡ºä¾å ÀµÍÎ(À°Íý¼ýÇ¼¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー)
ËÜÊüÁ÷¤ËºÝ¤·¤Æ¤ÎÂÇ¹ç¤»¤äÂæËÜ¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò·Ð¤Æ¼ýÏ¿¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÅöÆü¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥¯¥ëー¥à»ö¶È¤Î¾ÜºÙ¤ä¼ÂºÝ¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Î¥Ëー¥º¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½ª»Ï¤Ê¤´¤ä¤«¤Ç³Ú¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ç¤Î¼ýÏ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥¯¥ëー¥à¤Î²ÄÇ½À¤òâÃÆéÍÍ¤È¹ÓÀî¤ÎÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¶È³¦Ìä¤ï¤º¡¢À§Èó³§ÍÍ¤Ë¤´Ä°¼è¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¿Ó¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤À¤Þ¤ÀÆüËÜ¤Ç¤Ï¥È¥é¥ó¥¯¥ëー¥à¤ÎÂ¸ºß¤¬À¤¤ÎÃæ¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¡¢º£²ó¤Î¼ýÏ¿¤Ë¤Æ¥È¥é¥ó¥¯¥ëー¥à¤Î²ÄÇ½À¤òâÃÆé¤«¤ò¤êÍÍ¤È¹ÓÀî¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ÎÃæ¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ß¡¢ºßÂð¥ïー¥¯¤äÆ¯¤Êý²þ³×¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤Ë¤è¤ëÊë¤é¤·¤ÎÊÑ²½¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¿ÍÍÀ¤Î»þÂå¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ñÌ£¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬³ÎÎ©¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢Éþ¤ä¥Ð¥Ã¥°¡¦·¤¤Ê¤É¤Î¿È¤Î²ó¤ê¤ÎÉÊ¤«¤é¡¢¼ñÌ£¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¿ä¤·³è¥°¥Ã¥º¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥¢¥¦¥È¥É¥¢ÍÑÉÊ¡¢ËÜ¤ä»¨»ï¡¢»×¤¤½Ð¤ÎÉÊ¤Þ¤Ç¡¢¡ÖÂçÀÚ¤À¤±¤ì¤É¤¹¤°¤Ë¤Ï»È¤ï¤Ê¤¤¤â¤Î¡×¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢ÅÔ¿´Éô¤Î½»Âð¤Î¶¹¾®²½¤Ë¤è¤ê¡¢¥¯¥íー¥¼¥Ã¥È¤Ë¼ý¤Þ¤ê¤¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤âÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ÂçÀÚ¤ÊÉÊÊª¤ò¡È¥×¥é¥¹¥ï¥ó¥ëー¥à¡É¤Î´¶³Ð¤Ç¥È¥é¥ó¥¯¥ëー¥à¤ËÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê²÷Å¬¤ÊÊë¤é¤·¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¼«Á³ºÒ³²¤âÂ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¼ýÇ¼¥¹¥Úー¥¹¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËÉºÒÍÑÉÊ¤ÎÊ¬»¶È÷Ãß¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢°Â¿´¤ÇË¤«¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò»Ù¤¨¤ë°ì½õ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥È¥é¥ó¥¯¥ëー¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ³§¤µ¤Þ¤ÎÊë¤é¤·¤¬¤è¤êË¤«¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£½Ð±é¼Ô³µÍ×
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥È¥ìー¥¸²¦
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹
¹ÓÀî ¼¢Ïº(¤¢¤é¤«¤ï ¤¸¤í¤¦)
¿·ÆüËÜÀ½ïÄ³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥ë¥³¡¢»ûÅÄÁÒ¸Ë³ô¼°²ñ¼Ò¡¢Åö¼ÒÀßÎ©»þ¤Î¿Æ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥×¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½¥¹¥È¥ìー¥¸²¦¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£
2022Ç¯4·î¤ËÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Î¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¤Ë¤Æ¾å¾ì¤òÃ£À®(¾Ú·ô¥³ー¥É2997)
¸½Ç¤
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¾¦¹æ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥È¥ìー¥¸²¦(¾Ú·ô¥³ー¥É¡§2997)
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¹ÓÀî ¼¢Ïº
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ¢©272-0033¡¡ÀéÍÕ¸©»ÔÀî»Ô»ÔÀîÆî°ìÃúÌÜ9-23 4F
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ 2008Ç¯5·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ¥È¥é¥ó¥¯¥ëー¥à¤Ë´Ø¤¹¤ë´ë²è¡¢³«È¯¡¢±¿±Ä¡¢´ÉÍý
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¾åµ¤ËÉÕÂÓ´ØÏ¢¤¹¤ë°ìÀÚ¤Î»ö¶È
»ñËÜ¶â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ 260,928Àé±ß
¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡¡¡¡¡§ https://www.storageoh.jp/
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§ https://www.storageoh.co.jp/
¤¤¤Ä¤³¤³¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ https://itsucoco.com/