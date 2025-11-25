ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ「ＪＡ全農えひめ直販ショップ」は、「紅まどんな」を販売しています。 愛媛県は「柑橘王国」として知られ、全国最多となる４０種類以上の柑橘を栽培しています。その中でも「紅まどんな」は、愛媛県が誇るオリジナル品種です。果肉はゼリーのように滑らかで、果汁たっぷり。豊かな香りとともに、これまでにない新食感をお楽しみいただけます。さらに、ＪＡタウンアワードでは果物部門で殿堂入りを果たすなど、高い評価を受けています。 また、１１月末日まで「国産を食べて応援キャンペーン」を実施しているため、お客様の「送料負担なし」でお得に購入できます。

■紅まどんな特設ページＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/c/c2M0112/

【「国産」を食べて応援 “お客様の送料負担なし”キャンペーン】

１．期 間：2025年１０月１日（水）～１１月末日２．内 容：約8,700以上の農畜産物対象商品を“お客様送料負担なし”で購入できます。 ※ 送料はＪＡグループが負担します。 ※ 規定数に達した場合、予定より早く終了することがあります。３．ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/e/ekokusho/

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。 ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「ＪＡタウン【公式】」】

「ＪＡタウン【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。 公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown