ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ「ＪＡ鹿児島県経済連 鹿児島の味「ふるさと便」」は、対象の商品が「お客様送料負担なし」で購入できる「国産を食べて応援キャンペーン」を開催中です。 ＪＡ鹿児島県経済連が運営する「ふるさと便」は、南北約600㎞にも渡る温暖な大地「鹿児島」で育てられた農畜水産物や県内産原料を使用した特産品を、品質の安心・安全をテーマに産地直送でお届けしており、「鹿児島黒牛」「安納芋」「鹿児島県産うなぎ」などを販売しています。

〇【５等級】鹿児島黒牛カタローススライスセット

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g8604-008/

〇【有頭】鹿児島県産うなぎ蒲焼２尾

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g8604-001/

〇種子島産「永茺さん家の安納芋」５ｋｇ

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g8604-358/

●現在実施中のショップキャンペーン

・野菜セットのレビューを書いて【鹿児島黒豚セット】を当てよう♪ 対象の野菜セットを購入し、レビューを投稿すると抽選で１０名様に鹿児島黒豚セットが当たる

・さつま芋レビューを書いて【鹿児島県産うなぎ蒲焼】を当てよう♪ 対象のさつまいもを購入し、レビューを投稿すると抽選で５名様に鹿児島県産うなぎ蒲焼が当たる

【「国産」を食べて応援 “お客様の送料負担なし”キャンペーン】

１．期 間：2025年１０月１日（水）～１１月末日２．内 容：約8,700以上の農畜産物対象商品を“お客様送料負担なし”で購入できます。 ※ 送料はＪＡグループが負担します。 ※ 規定数に達した場合、予定より早く終了することがあります。３．ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/e/ekokusho/

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。 ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「ＪＡタウン【公式】」】

「ＪＡタウン【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。 公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown