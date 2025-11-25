合同会社気づけば（代表：福田貫太）が運営する、PCをお得に購入するための専門メディア「イヤバズ（https://eb.good-gamers.jp/）」は、ドスパラで分割払い（三井住友カード ショッピングクレジット）を利用してPCを購入した人200名を対象に、利用実態に関する独自アンケートを実施しました。結果、審査結果は当日以内での判明が82％（うち3時間以内40％）と非常にスピーディで、手続きの体感は「簡単」「比較的簡単」が80％でした。選んだ分割回数は10～12回（31％）と30～36回（30％）が中心で、購入金額は10～30万円が71％。審査結果は通過81％で、不通過の主因（自己申告）は収入の不安定（49％）／過去の滞納（27％）／他社残高（24％）でした。※本調査は当社による独自アンケートであり、ドスパラ（株式会社サードウェーブ）によるものではありません。

調査概要

https://eb.good-gamers.jp/dospara-jaccs-yarikata/

調査名：ドスパラ「分割払い（三井住友カード ショッピングクレジット）」の利用実態調査調査対象：日本国内でドスパラの分割払い（三井住友カード ショッピングクレジット）を利用してPCを購入した18歳～50歳の男女200名方式：インターネット調査（匿名・自己申告）調査方法：Freeasy（https://freeasy-survey.com/）期間：2025年11月実施

ドスパラでの分割払い利用（三井住友カード ショッピングクレジット）に関するアンケート結果

Q1：審査結果が出るまでの時間はどのくらいでしたか？

Q2：ドスパラでの分割払いへの印象を教えてください（体感の難易度）

Q3：分割回数に関して、何回払いを選びましたか？

Q4：分割払いを適用したPCの購入金額はいくらでしたか？

Q5：審査結果について

Q6：審査落ちした理由として思い当たる点があれば教えてください（Q5で「審査落ち」と回答した方対象）

調査結果まとめ

Q1：審査結果が出るまでの時間 3時間以内 40％（79人）／24時間以内 42％（84人）／翌日（24時間以上）18％（37人）Q2：ドスパラで利用した分割払いへの印象（体感の難易度） 簡単 30％（59人）／比較的簡単 50％（99人）／比較的難しかった 13％（26人）／難しかった 7％（16人）Q3：選んだ分割回数 10～12回 31％（63人）／30～36回 30％（59人）／3～6回 28％（56人）／15～24回 6％（12人）／42～72回 5％（10人）Q4：購入金額帯 10～20万円未満 40％（79人）／20～30万円未満 31％（61人）／30～40万円未満 16％（32人）／～10万円未満 10％（20人）／40万円～ 4％（8人）Q5：審査結果 審査に通った 81％（163人）／審査落ち 19％（37人）Q6：審査落ちの理由（自己申告、Q5で「審査落ち」と回答 n=37） 学生・アルバイト・無職で収入が安定していなかった 49％（18人）／過去にローンや支払いの滞納があった 27％（10人）／他社ローンやリボ払いの残高があった 24％（9人）／その他 0％（0人）

代表コメント（合同会社気づけば 代表／福田貫太）

「今回の結果から、ドスパラで利用可能な分割払い（三井住友カード ショッピングクレジット）は『早くて、想像よりカンタン』という体験が多数派であることが分かりました。審査結果は当日以内が82％（3時間以内40％）とスピード感があり、分割回数は“1年で終える10～12回”と“月々の負担を軽くする30～36回”が二極化しました。購入金額のボリュームゾーンは10～30万円帯で、家計とのバランスを取りながら負担を平準化したいニーズがうかがえます。一方で、不通過の主因は収入の安定性や他社残高といった与信要因に集中しています。現在（2025/11/18時点）ドスパラでは、48回まで金利手数料が無料になるキャンペーンを開催しているため、この期間に申し込んだ人に絞ってアンケートをとると、また違った結果になるかもしれませんね。」

運営情報

イヤバズについてPC選びをもっと楽しく、もっとお得に。イヤバズは、ゲーミングPCをお得に購入するための専門メディアです。クーポン・セール情報を中心に、保証や分割払いまで、購入をサポートする情報が詰まっています。サイトURL：https://eb.good-gamers.jp/

会社概要合同会社気づけば代表：福田貫太コーポレートサイト：https://kidukeba.co.jp/国内最大級のゲーミングPC検索サイト「gg」：https://good-gamers.jp/ゲーミングPCのクーポン・セール情報専門メディア「イヤバズ」：https://eb.good-gamers.jp/Mail：k_fukuda@kidukeba.co.jpTel：050-1726-3811