【カフェコムサ】溢れる果汁と高糖度で多幸感あふれるケーキ。愛媛県 宇和島 CORLEO FARM産「コル′マドンナ」のケーキを展開

株式会社ファイブフォックス

(株)ファイブフォックスの子会社である(株)コムサ（東京都品川区）が展開する「カフェコムサ」は、日本全国の産地、農園の厳選した旬の美味しいフルーツを使用して、日本の四季を感じられるアート感覚溢れるケーキを提案しています。

HPへ :http://www.cafe-commeca.co.jp/?p=8466&preview=trueカフェコムサHP

カフェコムサは、2025年11月27日(木)から12月末まで、愛媛県 宇和島 CORLEO FARM産 「コル'マドンナ」のケーキを展開します。今シーズン、CORLEOFARMで生産された愛媛県のオリジナル品種「愛媛果試第28号」を「コル'マドンナ」と命名し初出荷します。この「コル'マドンナ」をふんだんに使用したカフェコムサ初展開の特別なケーキです。

愛媛県 宇和島 CORLEO FARM産 「コル'マドンナ」のケーキ愛媛県 宇和島 CORLEO FARM産 「コル'マドンナ」のケーキ

希少性が高く、濃い甘みで果汁たっぷりな愛媛県 宇和島 CORLEO FARM産の「コル'マドンナ」をフロマージュブランのベースに美しく飾り付けました。「コル’マドンナ」そのものの美味しさをご堪能ください。

ベース：フロマージュブラン

価格 \1,200/1ピース(税込)

【百貨店特別顧客様限定】愛媛県 宇和島 CORLEO FARM産 「コル'マドンナ」のケーキ【百貨店特別顧客様限定】 愛媛県 宇和島 CORLEO FARM産 「コル'マドンナ」のケーキ

希少性が高く、濃い甘みで果汁たっぷりな愛媛県 宇和島 CORLEO FARM産の「コル'マドンナ」をフロマージュブランのベースに美しく飾り付けました。「コル’マドンナ」そのものの美味しさをご堪能ください。

ベース：フロマージュブラン

展開店舗：盛岡川徳店・静岡伊勢丹店・池袋東武店 ※池袋東武店はデザインが異なります。

直径15cm \ 7,400

愛媛県 宇和島 CORLEO FARM産 「コル'マドンナ」

CORLEO FARMは、海と山に囲まれた「みかんの町」宇和島に位置し、恵まれた大地のチカラと園主の感性で「よろこび」をお届けできる柑橘を生産している。そのCORLEO FARMで育てられた「コル'マドンナ」はプルップルの果肉が口の中でとろけ”天然のゼリー”のような食感、ひと口頬張れば上品な甘みがジュワッと広がり思わず笑みがこぼれます。

※フルーツの入荷状況により、デザインが異なる場合があります。





〈カフェコムサについて〉

日本全国の産地・農園の厳選した旬の美味しいフルーツをふんだんに飾り付けたケーキを提供しています。新鮮な美味しさをお届けしたく、クリームで使う砂糖の量を抑え、フルーツ本来の甘さ・美味しさが引き立つようにし、全て当日の朝にパティシエが心を込めて創っています。

［公式HP］http://www.cafe-commeca.co.jp/

［SHOP］http://www.cafe-commeca.co.jp/shoplist

［Instagram］https://www.instagram.com/cafecommeca

［LINE］@Cafe comme ca