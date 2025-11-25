和歌山県で南高梅を使用した梅干を販売する紀州梅専門店 五代庵(本社：和歌山県日高郡みなべ町、代表取締役：東 善章)は、全国の梅酒141品が集まる『全国梅酒品評会2025』において、3部門で受賞いたしました。プレミア梅酒部門では「古酒梅酒 庄屋善八 the Time」が金賞、ブランデーブレンド部門では「庄屋善八」が金賞、さらにホワイトリカー部門では「原酒梅酒」が銀賞を獲得しました。

受賞した記念に、より多くの方に五代庵の梅酒をお飲みいただきたいので、梅酒のお試しキャンペーンを2025年11月25日(火)より開始しました。





■【プレミア梅酒】部門 金賞受賞！

古酒梅酒 庄屋善八 the Time『数量限定』





梅酒を超えた至高の逸品が登場。

十年の「時」が育んだ、芳醇にして至高の味わい。

五代庵が梅酒の製造を始めた2014年から大切に熟成させ、十年の熟成を経て2025年に商品化した、数量限定の特別な原酒梅酒です。

商品名『庄屋善八』は、みなべ町辺川地区の開拓を完成させ梅の生産に尽力した東家中興の祖・十代目善八を由来としています。

熟成期間や開封してお楽しみいただく『時間』をキーワードとして捉え、副題を『the Time』としました。

長期熟成ならではの、濃厚且つフルーティーな味わいをお楽しみください。

※こちらの商品はブランデー梅酒ではありません。10年熟成させた原酒梅酒となります。





■【ブランデーブレンド梅酒】部門 金賞受賞！

ブランデー梅酒 庄屋善八





国内でブレンドしたフランス産のブランデーに、自社農園で収穫した紀州南高梅を丁寧に漬け込みました。ブランデー特有のフルーティーな香りと、まろやかでコクがある口当たりの良い梅酒に仕上がりました。お好みの期間開封せずに保管いただくと熟成が進み、より一層芳醇な香りが引き立ち、まろやかで濃厚な梅酒をお楽しみいただけます。

商品名「庄屋善八」は、東家中興の祖・十代目善八を由来としております。

善八は紀州田辺藩命により、十九年の歳月をかけ辺川地区(みなべ町内)の開拓を完成させると共に梅の生産に尽力しました。

現在の五代庵(東農園)は、十一代目善右ヱ門の次男善七が独立し、梅づくり一筋に六代目を迎えております。

現東家の初代善七が享保八年、紀州徳川家より名字帯刀を許可され、以来代々庄屋を務めてきたというところから、商品名に「庄屋」を採用するに至りました。

※こちらの受賞しているブランデー梅酒 庄屋善八については大変人気のため完売しております。

次回販売予定は来年の2月を予定しておりますので今回の試飲キャンペーンでご試飲はできかねますので予めご了承ください。





■【ホワイトリカー梅酒】部門 銀賞受賞！

原酒梅酒





五代庵の原酒は自社農園の完熟した紀州南高梅を厳選して、氷砂糖、グラニュー糖などで梅酒に仕込みます。完熟した南高梅を使うことで香り豊かな芳醇な梅酒になります。

また時を重ねた重厚な古酒原酒とブレンドすることで、香り豊かなフルーティーな、コクがありかつまろやかな深みのある『五代庵 原酒』が生まれます。





＜おすすめの飲み方＞

・一番のおすすめはそのままオンザロックで、フルーティーな香りと重厚な旨みをお楽しみください。

・原酒を氷の入れたグラスに半分ほど注ぎ、炭酸水をゆっくり注ぎ、軽くかき混ぜて完成。炭酸水は温度が高いと気が抜けやすいため、氷→梅酒→炭酸水の順で注ぐのがおすすめ。

・寒い冬はお湯割りで。先にお湯を入れて原酒はあとから注いでください。あとから注ぐことで湯気が香りと旨みを引き立てます。









■梅酒お試しキャンペーンについて

五代庵では、梅酒の試飲会を2025年11月25日(火)から開催いたします。こだわりの梅酒を、是非試していただきたいと思います。五代庵・東京銀座と五代庵・大阪天満天神、五代庵・近鉄百貨店和歌山店、五代庵本店の4店舗でも同時開催いたします。＊実店舗でも購入いただけます。

※但し受賞しているブランデー梅酒 庄屋善八については大変人気のため完売しております。次回販売予定は来年の2月を予定しておりますのでご試飲はできかねますので予めご了承ください。





【紀州南高梅とは】

梅の高級品と言われています。

梅生産量日本一の和歌山県は梅の栽培面積あたりの梅収穫量が全国平均の約2倍以上となります。

日本の南部で山が多く、どちらかといえばやせ地ですが、排水の良い土壌で梅の木は育ち、黒潮がおどる温暖な気候と日照時間が長い所でも有名です。





ほとんどがゆるやかな丘陵地帯で占められた和歌山県の中央部に位置する「みなべ町」で昭和20年代に誕生した南高梅。

このみなべ町で収穫できる高級梅干しである紀州南高梅は、完熟したうめの実が自然に落下するのを待って収穫するため、フルーティーで香りが高く、果肉が厚く、クエン酸などの有機酸が豊富で、やわらかいことが特徴的な優良品種です。





【東農園、こだわりの梅酒製造を開始】

2016年、東農園は「自信を持ってお客様にお届けできる美味しい梅酒を作りたい」という強い思いから、製造免許を取得し、自社製造を開始しました。

当園では、梅酒の原料として南高梅に特にこだわっています。一般的に使用される青梅ではなく、香り豊かな完熟梅を選び、開発段階からその柔らかい味わいに魅了されました。完熟梅は実が柔らかいため、手作業で丁寧に選果し、漬け込みに使用しています。

さらに、漬け込みに用いる砂糖にも徹底的にこだわり、液糖は一切使用せず、氷砂糖とグラニュー糖を使用しています。これにより、時間をかけてゆっくりと梅のエキスを抽出し、風味豊かな梅酒を実現しています。

梅シーズンの6月に漬け込みを行い、冬前に梅を引き上げます。その後、最低でも約1年半の熟成期間を経て、タンク内でじっくりと味わいを深めます。漬け込みから約2年が経過し、甘味と旨みが増した状態でお客様にお届けしております。

東農園の梅酒は、手間ひまをかけたこだわりの逸品です。ぜひご賞味ください。









■製品ラインナップ

【古酒梅酒 庄屋善八 the Time『数量限定』】

2014年から大切に熟成させ、10年の長期熟成を経て2025年に販売開始したばかり、限定数量により限りはございます。濃厚且つフルーティーな味わいをお楽しみください。

通常販売価格： 720ml 13,200円

URL ： https://www.godaiume.co.jp/products/detail/492





【ブランデー梅酒 庄屋善八】

ブランデー特有のフルーティーな香りとまろやかでコクがある口当たりの良い梅酒に仕上がりました。

※現在大変好評いただいておりますため、次回販売予定は2026年2月頃の予定です。

通常販売価格： 720ml 4,400円

URL ： https://www.godaiume.co.jp/products/detail/267





【原酒梅酒】

紀州産南高梅を使用。完熟梅のフルーティーな香りとともに漬け込み、静かに時を重ね熟成貯蔵した梅酒の原酒です。

通常販売価格： 300ml 1,320円

URL ： https://www.godaiume.co.jp/products/detail/37

通常販売価格： 720ml 2,750円

URL ： https://www.godaiume.co.jp/products/detail/247









●お得情報

※現在公式オンラインショップでは冬のキャンペーンも開催中です。会員登録をいただくとすぐにご利用いただける500ポイントも付いて更にお買い得に！キャンペーン中にご購入いただいた中から五代庵人気の商品が当たる豪華プレゼント企画を実施中です！！

その他梅酒も揃えておりますので是非ご覧になってお試しください。

オンラインショップURL： https://www.godaiume.co.jp/









■概要

【梅酒お試し試飲会】

開催期間 ：11月25日(火)～12月5日(金)まで

店舗場所・時間：

(1)五代庵 GINZA

東京都中央区銀座8丁目2-10 誠和シルバービル1F

通常営業日：月～金 11:00～22:00／土 11:00～18:00

通常定休日：日曜・祝日





(2)天満天神 五代庵

大阪市北区天神橋1-17-6

通常日営業時間：10:00～18:00

定休日 ：日曜日





(3)五代庵 近鉄百貨店 和歌山店

和歌山県和歌山市友田町5-18 地下1階 五代庵

通常営業時間：10:00～19:00

定休日 ：近鉄百貨店和歌山店の休日に準ずる





(4)五代庵本店

和歌山県日高郡みなべ町東本庄836-1

通常営業時間：9:00～17:00

定休日 ：日曜・祝日・土曜日不定期





アクセス： https://www.godaiume.co.jp/user_data/store





来店時の注意事項：

●お酒は20歳になってから。

●20歳未満の者への酒類の販売はいたしません。

●妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に影響するおそれがあります。









■五代庵とは

創業天保五年(1834年)。当社は日本一の梅産地『紀州みなべ』にて代々梅づくり一筋に歩んでまいりました。代々庄屋を務める東家十代目善八が中興の祖となり、梅づくり初代 善右ヱ門 が天保五年、分家独立、現在六代目を迎え、『五代庵』のオンラインショップを中心に直営店では東京は銀座、大阪は大阪天満宮の表通りに店舗をかまえる。









■会社概要

商号 ： 株式会社東農園

代表者 ： 代表取締役 東 善章

所在地 ： 〒645-0021 和歌山県日高郡みなべ町東本庄836-1

設立 ： 1977年5月

事業内容： 製造販売業

資本金 ： 1,000万円

URL ： https://www.godaiume.co.jp/









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

梅酒 お客様相談窓口

TEL ： 0120-12-5310

お問い合せフォーム： https://www.godaiume.co.jp/contact

お問い合せメール ： info@godaiume.co.jp