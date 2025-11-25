¸µ¹Ã»Ò±àµå»ù¤Î¾å½ÅÁï¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤¬¡¢Æ¬Ç¾¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤½¤í¤Ð¤óÂç²ñ¤Î»Ê²ñ¤ò¿Ê¹Ô¡ª¡ª
Æ±Ï¢ÌÁ¼çºÅ¤ÎÊÌ¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¤ÎÍÍ»Ò
(¢¨ËÜÂç²ñ¤Ï½é³«ºÅ¤Î¤¿¤á¡¢¼Ì¿¿¤Ï²áµî¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Á´¹ñÂç²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤¹)
³«ºÅÆü¡§2025Ç¯11·î30Æü(Æü)11»þ30Ê¬～16»þ30Ê¬
²ñ¾ì¡¡¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶èÀõÁð¶¶1-22-16 ¥Ò¥åー¥ê¥Ã¥¯ÀõÁð¶¶¥Ó¥ë2³¬ ¥Ûー¥ë
¼çºÅ¡¡¡§°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÁ´¹ñ¼î»»Ï¢ÌÁ
¢£¼çºÅ¥Ûー¥à¥Úー¥¸
https://sfoj.or.jp/s_oneleague20251130/
¢£°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÁ´¹ñ¼î»»Ï¢ÌÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¼î»»¤ÎÉáµÚ¡¦·¼ÌØ¤òÄÌ¤¸¤ÆÆüËÜ¿Í¤Î·×»»Ç½ÎÏ¤ò¹â¤á¡¢¤Þ¤¿ÆüËÜÊ¸²½¤ÎÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢¹ñÆâ³°¤Ë¤ª¤±¤ë¼î»»¶µ°é¤Î¿¶¶½¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÏ°è¤ÎÊ¡»ãºî¶È½ê¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¾ã¤¬¤¤¤ò¤â¤ÄÊý¡¹¤Î½¢Ï«»Ù±ç¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤½¤í¤Ð¤óÇîÊª´Û¡×¤òÁÏÀß¤·¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¤½¤í¤Ð¤ó¤ä´ØÏ¢»ñÎÁ¤Î¼ý½¸¡¦Ä´ºº¡¦¸¦µæ¡¦ÊÝÂ¸¡¦Å¸¼¨¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤½¤í¤Ð¤óÊ¸²½¤Î·Ñ¾µ¤È¡¢¿Í¤È¿Í¤È¤ò¤Ä¤Ê¤°³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÄÂÎÌ¾¡§ °ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÁ´¹ñ¼î»»Ï¢ÌÁ
ÂåÉ½¼Ô¡§ Íý»öÄ¹¡¡ÀÐ¸Í ¸¬°ì
½êºßÃÏ¡§ ¢©270-1421¡¡ÀéÍÕ¸©Çò°æ»ÔÇò°æ433-5
ÀßÎ©¡¡¡§ 1983Ç¯
URL¡¡ ¡§ http://sfoj.or.jp/
¡ã»ö¶ÈÆâÍÆ¡ä
¡¦¼î»»¸¡Äê»î¸³µÚ¤Ó¼î»»¶¥µ»Âç²ñ¤Î¼Â»ÜÊÂ¤Ó¤Ëµ»Ç½ÅÙ¤ÎÅÐÏ¿µÚ¤Ó¤½¤Î¾ÚÌÀ½ñ¤ÎÈ¯¹Ô
¡¦¼î»»¶µ°é¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¸¦µæ
¡¦¼î»»¤Ë´Ø¤¹¤ë¹Ö±é²ñ¡¦¸¦½¤²ñ¤Ê¤É¤Î¼Â»Ü
¡¦¼î»»¤ÎÉáµÚ¡¦·¼È¯³èÆ°
¡¦¼î»»¶µ°é¤Ë½¾»ö¤¹¤ë¼ÔÊÂ¤Ó¤Ë¸¦µæ¼Ô¤Î»ØÆ³¡¦°éÀ®µÚ¤Ó¶µ»Õ¤ÎÇ§Äê
¡¦¼î»»¤Ë´Ø¤¹¤ë¶µ°é¡¦³Ø½¬µÚ¤ÓÄ´ºº¸¦µæÅù¤Î³èÆ°¤Ø¤Î½õÀ®
¡¦¼î»»¤Ë´Ø¤¹¤ë½ÐÈÇÊª¤Î´©¹Ô
¡¦¼î»»¤Ë´Ø¤¹¤ë¸ùÏ«¼Ô¤ÎÉ½¾´
¡¦¼î»»¶µ°é¤Ë´Ø¤¹¤ë³¤³°¤È¤Î³Ø½Ñ¸òÎ®
¡¦¤½¤ÎÂ¾Ë¡¿Í¤ÎÌÜÅª¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê»ö¶È