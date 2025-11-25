【RORRY】今や2704円？！SNSで話題のカラビナ付きモバイルバッテリーがブラックフライデー限定で史上最安値に

Shenzhen Xianyang Innovations Technology Co.,Ltd

「SNSで何度も流れてきたあの小さなバッテリー…」「お気に入りのインフルエンサーが紹介していた…」「雑誌の人気企画でも見たことがある…」

そんな声が多い、SNS総再生数数百万の超話題アイテム「D2-5000(https://amzn.to/4oXHxDn)」が、ついにブラックフライデーで歴代最安値を迎えました。これほどの価格は過去に一度もなく、今年だけの特別なセールとなります。

■ ブラックフライデー限定セール情報

期間：2025年11月21日 00:01 ～ 12月1日 23:59

通常価格：4,680円

ブラックフライデー価格＋コード「RORRYBK5(https://amzn.to/4oXHxDn)」で追加5％OFF

最終価格：2,704円（最大49％OFF）

商品ページ：https://amzn.to/4oXHxDn(https://amzn.to/4oXHxDn)

■ 製品特徴：軽くて、多機能で、毎日ちょうどいい「D2-5000」

5000mAh × 手のひらサイズの安心感

スマホ約1回、Apple Watchなら最大7回の充電が可能。

133gの軽量デザインで、小さなバッグやポーチにもすっきり入ります。

磁気ワイヤレス充電にも対応しているため、Apple Watchは置くだけで即充電。

外出中の「充電切れそう…」という不安を解消します。

2本内蔵ケーブル＋USB-Cで4台同時充電

Type-C と iPhone用の2本ケーブルを内蔵。

さらに USB-C ポートと Apple Watch 充電器を合わせ、

最大4台同時充電に対応します。

パススルー充電にも対応しており、

「夜まとめてセット → 朝には全部フル充電」が可能です。

カラビナ付きでアクセ感覚の持ち歩き

LED残量表示

マットな質感で指紋がつきにくい

バッグに付けられるカラビナ付き

革パーツで上品な仕上げ

機能だけでなく、普段使いしやすいデザイン性も人気の理由です。

安全性と保証

日本国内の PSE認証取得。

過充電・過放電・短絡・高温保護など多数の安全機能を搭載し、

購入後は 1年間の安心保証をご利用いただけます。

このブラックフライデーだけの特別価格は期間限定。気になっていた方も、初めて知った方も、ぜひこの機会に「D2-5000」をチェックしてみてください。商品ページ :https://amzn.to/4oXHxDn