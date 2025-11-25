「学校へ行こう！」、「ガチンコ！」などのヒットメーカー・おちまさと氏がBACKSTAGEの取締役CCO（チーフコンテンツオフィサー）に就任

株式会社BACKSTAGE※注釈：本メイン画像はAIで生成しています。

株式会社BACKSTAGE（本社：東京都港区、代表取締役：溝口勇児 以下、当社）は、この度、テレビプロデューサー／クリエイターとして活躍する おちまさと氏 が 取締役CCO（Chief Creative Officer） として就任したことをお知らせいたします。

■ 就任の背景

当社は「新しいメディア体験（“テレビの次”）」の創出を中核戦略として掲げており、その実現に向けた高度なクリエイティブ知見の強化が必要であると判断しました。

今後の事業拡大とコンテンツ領域の進化に伴い、クリエイティブ戦略およびIP開発体制の強化を目的として、本件招聘に至りました。

■ おちまさと氏の就任理由

おちまさと氏は『学校へ行こう！』『ガチンコ！』をはじめ、多数の人気番組を生み出してきた、日本を代表するテレビプロデューサーです。

その卓越した企画開発力と番組フォーマット構築の実績は、当社が推進する 新規IP創出および番組フォーマット開発の加速に不可欠な経験と知見 であると考えております。

■ CCOとしての役割

取締役CCOとして、おちまさと氏は以下の領域を統括します。

・コンテンツ開発／企画監修

・新規メディアプロジェクトのプロデュース

・クリエイティブ戦略全体の推進

これにより、当社のクリエイティブ体制の拡張および新規事業の開発を強化してまいります。

■ 今後の展望

おちまさと氏の参画により、当社は複数の新規大型プロジェクトを本格的に推進していきます。

既に複数の企画が実働段階にあり、「テレビの次」を創る新たなメディア体験の構築をさらに加速させてまいります。

詳細情報については、決定次第改めて発表予定です。

【おちまさと氏】

▼プロフィール

1965年12月23日生まれ 59歳

20歳の時に天才たけしの元気が出るテレビ!!の

放送作家オーディションで合格。

その後学校へ行こう！ガチンコ！お笑いウルトラクイズとんねるずの生ダラ！ウリナリ！桑田佳祐の音楽寅さんなど数多くのヒット番組を手掛ける。40歳からは企業ブランディングや投資家としても活躍。

プライベートでは29歳差の妻と2人の子供の父親。

20年毎日5kmマラソンがモーニングルーティン。

先日スタートしたアワードNEW YOUNG OF THE YEAR

の総合プロデューサー。来月60歳還暦を迎える。

▼コメント

「BACKSTAGEの溝口さんと初めて対面した際、その向き合い方や企画への熱量に強く惹かれました。

近年、企画先行型のコンテンツは難しいと言われることもありますが、溝口さん率いるチームは、その“本質的なおもしろさ”を真正面から追い求めている数少ない存在だと感じています。

これまで数多くの番組を手がけてきましたが、再び本気で企画に向き合いたいと思えるパートナーと出会えたことは、私にとって大きな喜びです。

今回、取締役CCOとして参画するにあたり、これまで培ってきた経験を活かし、次の時代にふさわしい新しいメディア体験づくりに全力で取り組んでいきます。」

ブログURL：https://ameblo.jp/ochimasato/entry-12947832711.html

【代表取締役・溝口勇児】

▼プロフィール

高校在学中からトレーナーとして活動し、 トップアスリート及び著名人のカラダ作りに携わる。 2012年にFiNC Technologies設立、代表取締役社長CEOに就任。

総額150億円超の資金調達し、 アプリのダウンロード数1200万を獲得。

2019年12月に代表取締役社長を退任。

その後、2022年4月にBACKSTAGEを創業。

WIRED INNOVATION AWARD 2018 イノヴェイター20人、 若手社長が選ぶベスト社長に選出。

▼コメント

「おちさんと初めてお会いした際、その卓越した発想力と企画力から、必ずご一緒する未来があると強く感じました。

コンテンツへの深い洞察と創造のスピードは、これまでに出会ったクリエイターの中でも際立っています。

おちさんと共に、日本のメディアを本気でアップデートしていく挑戦をさらに加速させていきます。」

【株式会社BACKSTAGE 概要】

会社名 ：株式会社BACKSTAGE

所在地 ：〒105-0014 東京都港区芝2丁目2-12

設立 ：2022年4月

代表者 ：代表取締役 溝口勇児

事業概要：

各種興行の制作及び運営（BreakingDown、XD、BOBなど）

各種番組の企画及び制作（REAL VALUE、NoBoderなど）

Web3.0メタバース事業（XANA JAPAN）

WEBサイト：https://backstage.inc/