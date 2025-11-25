PARTS CLUB online ＜新商品掲載＞『富嶽三十六景』をモチーフにした、ミニタペストリーキットの三連作が、11/20(木)オンラインショップにて発売されました。

株式会社エンドレス

アクセサリーパーツなどの企画・製造・販売をする株式会社エンドレス（本社：東京都台東区、代表取締役：蕭(しょう)易風(えきふう)の運営する「PARTS CLUB (パーツクラブ)」のオンラインショップ「PARTS CLUB online」 https://endlessmode.jp/partsclub/では、11/20（木）新しいビーズステッチのキットを発売しました。

世界的に有名な浮世絵師・葛飾北斎の代表作『富嶽三十六景』をモチーフにした、ミニタペストリーキットの三連作です。

今回発売のキットは荒れ狂う波、波間に揺れる船、そして遠くにそびえる富士山が描かれた「神奈川沖浪裏」を三分割した作品。

デリカビーズを使って、波のうねりやしぶき、奥行きのある構図を緻密に再現しました。

細部までこだわったデザインは、ビーズならではの色彩表現が楽しめる逸品です。



単体でもクオリティの高い絵柄を楽しめますが、ぜひ三デザインすべてを制作し、1枚の壮大な浮世絵を完成させてご堪能ください。

商品名：オリジナルキット / ～ビーズステッチ～ 葛飾北斎「富嶽三十六景 神奈川沖浪裏」1

品番：1424-MA

サイズ：出来上がりサイズ約7.8×4cm

価格：2,640円

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/1424-MA.html

商品名：オリジナルキット / ～ビーズステッチ～ 葛飾北斎「富嶽三十六景 神奈川沖浪裏」2

品番：1425-MA

サイズ：出来上がりサイズ約7.8×4cm

価格：2,640円

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/1425-MA.html

商品名：オリジナルキット / ～ビーズステッチ～ 葛飾北斎「富嶽三十六景 神奈川沖浪裏」3

品番：1426-MA

サイズ：出来上がりサイズ約7.8×4cm

価格：2,640円

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/1426-MA.html

PARTS CLUBについて

ビーズ＆アクセサリーパーツショップのPARTS CLUBでは「アクセサリーをつくる楽しさと身に着ける喜びを世界中の方に届けたい」というスローガンのもと、ビーズ＆アクセサリーパーツ、キットを展開・販売しています。



全国に約50店を展開するPARTS CLUB店内の手作りスペースでは、アクセサリー製作の技術を持つスタッフが講師を務める「手作り教室」や、アクセサリー作家講師を招いた「講習会」を定期的に開催中。

ハンドメイド作家さまの他、お子様からご年配の方まで、老若男女幅広い層のお客様がご来店されるのも『PARTS CLUB』の特徴です。



■PARTS CLUB ショップリスト

https://endlessmode.jp/store_list.html

◆PARTS CLUB online（公式通販サイト）

https://endlessmode.jp/partsclub/



◆PARTS CLUB instagram（@partsclub_official）

https://www.instagram.com/partsclub_official/



◆PARTS CLUB twitter（@partsclubonline）

https://twitter.com/partsclubonline



◆Youtube PARTS CLUB チャンネル

https://www.youtube.com/channel/UC9_xzZKN5fdXd4B6nfGc82w/featured

会社概要

会社名：株式会社 エンドレス

代表取締役：蕭 易風（しょう えきふう）

設立：平成13年7月9日

事業内容：アクセサリーパーツ類の製造

ビーズ全般・ネイル関連商品・アクセサリー商品の小売・卸販売

ビーズ・アクセサリー店舗の運営

資本金：4,000万円

所在地：東京都台東区柳橋1-20-1 エンドレスビル

電話番号：＜代表＞ 03-5821-7482

当企画に関するお問合せ先

フリーダイヤル：0120-468-290

https://endless-inc.jp/