PHILIPSサウンドバー、チューナーレスTVが国内最大級オーディオビジュアル総合アワード「VGP2026」で部門賞を受賞。
鑫三海株式会社（本社：大阪府堺市、代表取締役：伴場 義通）が、日本国内におけるPhilips AVA（Audio Visual Association）製品の正規代理店として販売するPHILIPSサウンドバーとチューナーレスTVが、株式会社音元出版が主催する国内最大級のオーディオビジュアル機器総合アワード「VGP2026」にて、それぞれ部門賞を受賞いたしました。
【受賞概要】
映像音響部会（ディスプレイ）
・PHILIPS PUH7700 65V
・PHILIPS PUH7700 55V
ライフスタイル分科会（サウンドバー/ホームシアター）
・サウンドバー（12.5万円以上15万円未満） PHILIPS Fidelio FB1
・サウンドバー（10万円以上12.5万円未満） PHILIPS TAB8750
・サウンドバー（5万円以上7.5万円未満） PHILIPS A\TAB8510
・サウンドバー（4万円以上5万円未満） PHILIPS TAB6309
・サウンドバー（2万円未満） PHILIPS TAB4000
【受賞商品概要】
PHILIPS PUH7700 55V・65V
1. ブルーライトカット搭載モデル
2. Dolby Vision・Dolby Atmos対応
3. ベゼルレスデザイン
4. 3840×2160の超高精細映像
5. 8W×2のスピーカーサウンド
6. Google TV対応
7. シーンに合わせた7種類の映像モードに切替可能
【商品スペック】
ブランド：PHILIPS
製品名：PUH7700
画面サイズ：55V・65V
解像度：3840×2160
リフレッシュレート：DLG 120Hz
色域：72%DCI
寸法（幅×高さ×奥行）
〇65V：約1445×833×89mm（幅×高さ×奥行）（スタンド無）
約1445×866×285mm（スタンド有）
〇55V：約1226×710×86mm（スタンド無）
約1226×741×243mm（スタンド有）
スタンド幅：65V 約1111mm・55V 875mm
壁掛け寸法：約300mm×300mm（M6規格）
重量：約14.8kg（スタンド無）、約15kg（スタンド有）
約10.9kg（スタンド無）、約11.1kg（スタンド有）
PHILIPS Fidelio FB1
１.映画館の臨場感 IMAX Enhanced 対応
２.7.1.2chを実現する合計15基のスピーカーを搭載
３.多次元サラウンド Dolby Atmos 対応
４.自動キャリブレーションで空間に最適な音響調整
５.専用アプリ連携で細かい音の設定が可能
６.声で操作可能な AirPlay、Alexa 対応
７.用途別で楽しむ5つのサウンドモード
８.EISA AWARD、iF DESIGN AWARD 受賞
【商品スペック】
ブランド：PHILIPS
製品名：Fidelio FB1
チャンネル数：7.1.2ch
重量：7.2kg
寸法：1200 × 73 × 125 mm（幅 × 高さ × 奥行）
対応音声フォーマット：Dolby Atmos、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TureHD、Dolby DigitalEX、DTS、DTS 96/24、DTS Digital Surround（5.1-ch）、DTS:X、DTS-ES、DTS-HD High Resolution Audio、DTS-HD High Master Audio
サウンドバー周波数範囲：40-20KHz
サウンド：【サウンドシステム】Dolby Atmos、DTS:X、IMAX Enhanced
【サラウンドモード】アップミックス、スタンダード、サラウンドAI
【イコライザー設定】映画、音楽、音声、スタジアム、カスタム
Bluetooth：Bluetooth 5.0
Bluetoothプロファイル：A2DP、AVRCP、マルチポイント（マルチペア）サポート
ストリーミング形式：SBC
Wi-Fi：IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz
スマートホーム：Chromecast、Spotify Connect、Alexa、Apple AirPlay2
PHILIPS TAB8750
1. 7.1.4ch対応サウンドバー
PHILIPS TAB8750
1. 7.1.4ch対応サウンドバー