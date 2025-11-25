2026年新春特別企画JGBA2026「住宅経営戦略フォーラム」開催!

一般社団法人日本優良ビルダー普及協会

志ある工務店が“ともに学び、成長できる場”を届けている一般社団法人日本優良ビルダー普及協会（事務局：東京都港区、代表理事：田島亮、以下「JGBA」）では、加盟企業の更なる情報共有と交流機会創出のため、様々なセミナーや視察会を開催しています。

【開催概要】

セミナー名：JGBA2026「住宅経営戦略フォーラム」

開催日時：2026年1月29日（木）15:00～18:00

開催形式：≪リアル≫ AP赤坂グリーンクロス

≪オンライン≫ zoomウェビナー

参加費：《JGBA加盟企業》リアル・オンライン共に無料

《JGBA未加盟企業》リアル：30,000円

オンライン：15:45まで視聴無料

※15:45以降は視聴不可（15,000円でフル視聴可）

懇談会：実費(5,000円~8,000円)

参加対象：工務店、ビルダー、リフォーム会社、不動産会社

【お申し込み方法】

1 イベント詳細（https://jgba.net/event/2026-1-29-jgba-seminar/）

2 申込みフォームより参加登録をお願いいたします。

※同じ会社の方がご一緒に参加される場合でもお1人ずつお申込ください。

【プログラム】

【JGBA役員紹介】

【JGBA会長】ライフデザイン・カバヤ株式会社 取締役社長 窪田健太郎氏

本社：岡山県岡山市北区中仙道に丁目9-11 HP：https://lifedesign-kabaya.co.jp/

【JGBA副会長】百年住宅株式会社 代表取締役 中嶋雄氏

本社：静岡市駿河区大谷二丁目20-23 HP：https://www.wpc100.co.jp/

【JGBA副会長】アイワホーム株式会社 代表取締役 竹中徹郎氏

本社：大阪府吹田市高浜町9-9 アイワステーションビルV号館 HP： https://aiwahome.com/

【JGBA副会長】ネクストワンインターナショナル株式会社 代表取締役 遠藤一平氏

本社：東京都港区赤坂3-5-5 ストロング赤坂ビル4F HP：https://www.next1.co.jp/

【JGBA役員】株式会社オリバー 代表取締役 小川博司氏

本社：富山県富山市二口町4丁目4-4 HP：https://www.oliver-reform.jp/

【JGBA役員】株式会社マルコーホーム 代表取締役 竹田憲秀氏

本社：和歌山県和歌山市田中町3丁目67番地 HP：https://www.maruko-home.co.jp/

【JGBA役員】株式会社匠工房 代表取締役会長 関孝治

本社：滋賀県野洲市西河原1丁目2227 HP：https://www.takumikobo.ne.jp/

【JGBA役員】株式会社丸尾建築 代表取締役 丸尾幸司氏

本社：兵庫県揖保郡太子町東保317-1 HP：https://www.maruo1.com/

JGBA 年間イベントスケジュール

JGBAは年間を通してイベントを開催しております！

セミナーもリフォーム会社向け、地域密着の工務店向け、集客・施工・管理・アフター・採用等と多岐にわたります。セミナー以外にも視察会は会員企業・未会員企業からも大人気イベントとなっています。そのほかにもゴルフコンペや地方交流会など多数のイベントを開催中です。

■年間イベントカレンダー：https://jgba.net/schedule/

一般社団法人日本優良ビルダー普及協会《JGBA》について

地域の工務店、ビルダー、住宅設備関係の企業が集まり、共に切磋琢磨し合い、住宅業界を盛り上げるべく発足。会員企業の発展が住宅業界の発展に繋がると捉え、様々な勉強会・視察会を開催。

“リアル”にこだわった情報発信やノウハウ共有のための多角的な活動を展開しており、未会員にも情報を一部公開している。

【会社概要】

社名：一般社団法人日本優良ビルダー普及協会

本社所在地：東京都港区赤坂3-5-5 ストロング赤坂ビル4F

代表理事：田島 亮

設立： 令和3年1月20日

HP：https://jgba.net/



＜報道関係の方からのお問い合わせ先＞

TEL：03-6277-6079

MAIL：info@jgba.net