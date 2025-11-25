アスレチックシューズ市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年11月17に「アスレチックシューズ市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。アスレチックシューズに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
アスレチックシューズ市場の概要
アスレチックシューズ市場に関する弊社の調査レポートによると、アスレチックシューズ市場規模は 2035 年に約 2808 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の アスレチックシューズ市場規模は約 1456 億米ドルとなっています。アスレチックシューズに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 6.9% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、アスレチックシューズ市場シェアの拡大は、スマートテクノロジーをアスレチックシューズに統合したことによるもので、消費者はパフォーマンス追跡ソリューションを積極的に求めています。AIによる歩行分析やその他の組み込みセンサー、そしてBluetooth接続により、アスレチックシューズは受動的な機器から、デジタルウェルネスエコシステムと連携したデータ駆動型のフィットネスコンパニオンへと変貌を遂げています。例えば、Nike Fitの開発では、13個の視覚データポイントを活用して正確な靴のサイズを計測し、足の精密な3Dモデルを作成することで、市場の範囲を拡大しています。
アスレチックシューズに関する市場調査では、世界的な環境規制の高まりを受け、持続可能でリサイクル可能なアスレチックシューズの需要が高まり、市場シェアが拡大することが明らかになりました。バイオベース素材、リサイクルポリマー、そして植物由来の繊維を使用した循環型デザインモデルは、カーボンニュートラル目標の達成と環境意識の高い消費者のニーズに応えるため、企業に広く活用されています。そのため、エコパフォーマンスフットウェアは注目を集めており、規制の必要性に加えて、持続可能性が競争上の差別化要因としてより重要になり、市場の成長を促進しています。
しかし、偽造品の増加は、今後数年間の市場成長を抑制すると予想されています。
アスレチックシューズ市場セグメンテーションの傾向分析
アスレチックシューズ市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。弊社の専門家によると、アスレチックシューズの市場調査は、製品タイプ別、アプリケーション別、流通チャネル別、性別、カテゴリー別と地域別に分割されています。
製品タイプ別に基づいて、アスレチックシューズ市場は、ランニングシューズ、バスケットボールシューズ、サッカースパイク、テニスシューズ、トレーニングとジムシューズ、ウォーキングシューズ、ハイキングとトレイルシューズ、スケートボードシューズに分割されています。これらのうち、ランニングシューズは予測期間中に市場を牽引する可能性が高いと予想され、収益シェアは32.5%に達すると推定されています。これは、フィットネスイベント以外にも日常生活でランニングシューズが実用性を重視して広く使用されていることによるもので、汎用性が際立っています。例えば、アディダスは、ランニングシューズカテゴリーが2桁成長を記録したと報告しています。また、アパレルシリーズは2025年第2四半期に17%の成長に貢献しました。これは、オリジナル、トレーニング、ランニングなど、多様なカテゴリーにわたる幅広い製品ラインナップを反映しており、これらはすべて2桁成長を記録しました。
