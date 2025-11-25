【熱海市】静岡県唯一！アウトドアの魅力を全国へ発信、熱海観光局が「モンベルフレンドエリア」に登録

一般財団法人 熱海観光局

熱海観光局では、海・山・温泉という豊かな自然環境を活かし、多彩なアウトドアアクティビティを楽しめる“ネイチャーフィールド熱海”の魅力をより多くの方に発信するた

め、国内最大級の総合アウトドアメーカー「モンベル（mont-bell）」が全国で展開する提携制度「モンベルフレンドエリア」に登録いたしました。今回の登録は、現在静岡県内で唯一の自治体となり、モンベルクラブ会員（120万人 ※2025年10月時点）に向けて、熱海の自然体験や優待施設（フレンドショップ）、イベント情報などを、モンベルの公式ウェブサイト・アプリ・会報誌などの媒体を通じて発信してまいります。

モンベル(mont-bell)とは

モンベルは、1975年に日本で創業された、登山用品をはじめとする総合アウトドアブランドです。「Function is Beauty（機能美）」「Light & Fast（軽く、速く）」をコンセプトに、高品質なアウトドアギアやウェアを展開し、登山・キャンプ・サイクリング・カヌー・クライミングなど多彩なアクティビティ愛好者に支持されています。

また、会員制度「モンベルクラブ」は、1986年にスタートした有料会員組織で、全国120万人の会員を対象に、提携施設での優待や会報誌、イベントなどを通じて、自然体験の機会や地域とのつながりを広げています。

モンベル・フレンドエリアとは

「モンベル・フレンドエリア」は、モンベルが提携する自治体や観光団体を対象に、地域の自然や文化を活かした観光振興を推進する制度です。

フレンドエリアに登録された地域内の宿泊施設・体験施設・飲食店などは「フレンドショップ」として登録が可能で、モンベルクラブ会員に対し、割引やギフトなどの優待特典を提供できます。登録された施設は、モンベルの公式ウェブサイト、アプリ、会報誌などを通じて全国のアウトドアファンに向けて紹介されます。

登録した背景と今後の展開

「温泉地」として広く知られる熱海ですが、実は海と山がコンパクトにまとまり、都市近郊では貴重な多様な自然体験が楽しめるエリアでもあります。首都圏から新幹線で最短約30分というアクセスの良さに加え、富士山を望むハイキングやトレッキング、SUP、最近ではツリークライミングなど、新しいアクティビティも続々と生まれています。こうした熱海の自然資源を活かし、温泉だけじゃない、「遊んで癒す」が叶う自然豊かな熱海という新たな魅力を発信するため、モンベル・フレンドエリアへの登録を決定しました。

今後は、市内の事業者と連携しながらフレンドショップの登録を拡充するとともに、海・山・温泉といった熱海の多様な自然資源を活かし、サステナブルツーリズムやアドベンチャーツーリズムの拠点としての発信を強化してまいります。アウトドアの視点から熱海の新たな魅力を掘り起こし、持続可能な観光まちづくりへとつなげていくことを目指します。

モンベル公式HP・フレンドタウン熱海 :https://club.montbell.jp/privilege/fshop/aboutarea/disp.php?friendarea_id=245

熱海市内のフレンドショップ（令和7年11月現在）

モンベルクラブ会員証の提示により、以下の施設にて割引や特典を受けることができます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/169670/table/9_1_c4d901c6168c3227d3e090345444375b.jpg?v=202511250458 ]

※優待内容は変更となる場合があります。最新情報はモンベル公式ウェブサイトをご確認ください。

フレンドショップ登録募集

熱海観光局では、現在、熱海市内の飲食店、宿泊施設、観光体験、物産店、交通機関などを対象に、「モンベルクラブ・フレンドショップ」への登録を広く募集しています。

モンベル会員証の提示により、割引や特典をご提供いただける施設が対象となります（優待内容は各事業者で自由に設定可能）。登録費用は無料です。登録後は、モンベル公式サイト・アプリ・会報誌などを通じて全国のアウトドアファンに施設情報が掲載され、新たな集客・認知拡大のきっかけとなります。ご関心のある事業者様は、ぜひ熱海観光局までお問い合わせください。

熱海観光局について

熱海観光局は、日本有数の温泉地・静岡県熱海市の観光振興を担う一般財団法人です。2024年7月に設立され、熱海商工会議所、熱海市ホテル旅館協同組合連合会、熱海市観光協会連合会はじめ、地域経済を支える各団体と連携して活動しています。温泉、海、山といった豊かな自然や、四季折々の花々や花火大会、文化・芸術イベントなど多彩な魅力を国内外に発信し、都心から最短29分で訪れられる温泉リゾートとして、懐かしさと新しさが調和する体験を提供しています。「愛され、選ばれる熱海へ。観光の力で未来をつくる」を目標に、地域と連携した持続可能な観光地づくりを進めています。

