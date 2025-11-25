カプコンTV!!の配信が11月26日(水)よる8時に決定！　『モンスターハンターストーリーズ3　～運命の双竜～』紹介！

当日の視聴はコチラから⇒


https://youtube.com/live/NERLICBB_ic



【レギュラー出演者】


・狩野英孝(メインパーソナリティ)


・池田ショコラ(ナビゲーター)


・ササ(天の声)


【ゲスト】


・ゴー☆ジャス


【開発スタッフ】


『モンスターハンターストーリーズ3　～運命の双竜～』
・若原大資(リードゲームデザイナー）


■『モンスターハンターストーリーズ3　～運命の双竜～』2026年3月13日(金) 発売予定



Nintendo Switch(TM) 2 、PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steamにて発売予定

予約受付中の「モンスターハンター」シリーズRPG第3弾『モンスターハンターストーリーズ3　～運命の双竜～』。開発チームの若原リードゲームデザイナーとともに本作の魅力を実機プレイを交えながらたっぷりとお届けします！　乞うご期待！






★『モンスターハンターストーリーズ3　～運命の双竜～』公式サイト


https://www.monsterhunter.com/stories3/



★「モンスターハンターストーリーズ」シリーズ公式Xアカウント


https://x.com/mhst_official


■『モンスターハンターワイルズ』発売中




無料タイトルアップデート第4弾の配信日が12月16日(火)に決定した『モンスターハンターワイルズ』。ゲストのゴー☆ジャスさんらが「オメガ・プラネテス」に挑戦！　結果はいかに？！　お楽しみに！






※本番組では『モンスターハンターワイルズ』に関する新情報はございません。



★『モンスターハンターワイルズ』公式サイト


https://www.monsterhunter.com/wilds/ja-jp/



★『モンスターハンターワイルズ』公式 X アカウント（@MH_Wilds）


https://x.com/MH_Wilds



★東京ゲームショウ2025『モンスターハンターストーリーズ3　～運命の双竜～』ノベルティグッズが抽選で当たるキャンペーンを実施予定！




