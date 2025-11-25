第３期 次世代経営層育成プログラムを実施
ＳＢＳグループでは、次世代のグループ経営を担う人財育成に取り組んでおります。グループ各社から選抜されたシニアマネジメント職19名が受講する前期プログラム「次世代経営層コミュニティ創造プログラム」の最終回が11月19日に修了しましたのでお知らせいたします。
■ 次世代経営層育成プログラム
ＳＢＳグループでは、2020年から次世代経営層を養成する研修プログラムを開始しました。当プログラムは１年間におよぶロングタームの研修で、今回３回目を迎えました。これまでに49名が修了しており、次世代経営を担う管理職として各事業部門で活躍しています。
■ 「次世代経営層コミュニティ創造プログラム」最終回
前半コースの本プログラムは、本年５月から開講し全7回で構成されています。自己理解を深め、若手リーダーなど幅広い層との対話を丁寧に進めることで、ＳＢＳグループの夢やビジョンを共に描くことを目指したアクションラーニングです。最終回となった今回は、グループ会社の社長や経営幹部との対話を深めるセッション。さまざまな学びや気づきが共有されました。
経営について話すとき、すべてが「人」に帰結すると気づいた。
若手リーダー層と話す機会を得られたことはとても貴重であった。
自分が後世に残せるものは何だろうかという思いに至った。
回を重ねるごとに自身の力不足、知識不足を痛感しもやもやが加速した。
異文化との出会いにワクワク感を覚えることがわれわれの強みではないか？
■ 今後の展開
19名の受講者たちは、これからMBAのエッセンスを体系的に学ぶ3か月の知識学習のフェーズを経て、実在する課題に基づくケーススタディに取り組み、経営提言を行う予定です。対話と知識学習の過程で大きく拡散した気づきと学びを、各自の価値観のもと統合し、ゆるぎないリーダーシップの確立を目指します。
■ ＳＢＳグループの成長戦略とユニークな文化について
ＳＢＳグループは、Ｍ＆Ａを成長戦略の主要な一つとし2004年以来大手メーカーの物流子会社を中心に約40社のＭ＆Ａを行ってまいりました。各社が持つ人材力・組織力を生かしたまま緩やかに連帯しシナジーを生み出す独自のＰＭＩ＊ は、ＳＢＳグループ成長の大きな原動力です。
絶え間なく新たな組織を迎え続けた20余年の過程で「多様性を理解し楽しむ」というＳＢＳグループ独自の文化が醸成されてきました。これを受け継ぎ次の世代へ引き継いでいくことは次世代経営層の大切な役割のひとつとなります。
以 上
＊Post Merger Integration：M&A後の経営統合プロセスの総称
■ ご参考
ＳＢＳグループ「第３期 次世代経営層育成プログラム」概要
目的
組織を超えて次世代経営を担うための新しい視座・視点で人の心を動かす夢・ビジョンを探求する
スケジュール
2025年
３月：ノミネーション書類提出
４月：事前説明会
５月：「次世代経営層コミュニティ創造プログラム」（全７回）スタート
11月：「ＭＢＡエッセンシャルコース」（全８回）
2026年
２月：ケーススタディ
３月：ケーススタディに基づく経緯提言発表会
受講者
ＳＢＳグループ各社の部課長から19名を選抜
主なプログラム
360度サーベイ、若手リーダーとの対話会、経営層との対話会、ＭＢＡエッセンシャルコース、ケーススタディ、経営提言発表会 他
