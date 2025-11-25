不動産市場規模は2033年までに7.84兆米ドルに達し、年平均成長率7.6%で成長する見通し
導入
土地、コンクリート構造物、そして建物、住宅、未開発地などの増築部分からなる重要な資産クラスです。住居を提供し、事業運営を円滑にし、投資機会を創出します。住宅用不動産は、戸建て住宅、マンション、アパート、タウンハウスで構成され、商業用不動産には、オフィスビル、小売スペース、工業施設、倉庫が含まれます。未開発地は、住宅開発や商業開発に活用することも、投資や将来の開発のために保有することもできます。不動産は雇用、経済成長、そして富の創出に貢献するため、経済にとって不可欠です。住宅用不動産は個人や家族の住居となり、商業用不動産は企業が事業を営むためのスペースを提供することで、経済成長と雇用創出を促進します。不動産投資は、個人や企業が収入を生み出し、富を蓄積することを可能にします。
しかし、不動産投資と所有には、市場状況、物件の立地、資金調達、不動産管理など、様々な要因とリスクが伴います。十分な情報に基づいた意思決定を行うためには、不動産に関わる個人や企業は、綿密な調査を行い、専門家の助言を求め、機会を徹底的に評価する必要があります。不動産は、経済、住宅市場、そして投資環境に大きな影響を与える、ダイナミックで多様な産業です。
市場動向
住宅建設産業の台頭が世界市場を牽引
住宅建設需要の拡大は、当社の事業拡大における重要な要因です。これらの予測によると、建設とメンテナンスに充てられる経済の割合は大幅に増加すると予想されています。住宅開発に関わる産業の増加と都市人口の増加により、不動産市場は急速に拡大すると予想されます。これは、都市部への居住人口の増加が見込まれるためです。
さらに、世界的な都市化の進行は、世界のあらゆる地域の住宅建設業界に影響を与えています。この影響は過去10年間で顕著に表れています。都市化の大部分は、世界の経済成長が最も加速している国々で起こっています。これらの国々では住宅インフラの整備が著しく進んでいるという事実によって、不動産業界の重要性はさらに強調されています。
インフラ開発への政府投資の増加は大きなチャンスを生み出す
政府は、既存の物理的インフラの改善に関連する数多くのプログラムの開発に、多大な資源を投入しています。長年にわたり持続的に経済が拡大していることが、この傾向の形成に大きく寄与しています。同時に、インドやインドネシアといった新興国の経済も力をつけており、多額の外国投資が流入しています。米国は、この傾向の恩恵を受けている発展途上国の一つです。
この要因は、様々な企業が実施するインフラ整備事業における建設機械の需要を増加させます。言い換えれば、この要因は建設機械の需要を刺激するものです。これらの事業には、高速道路の建設や空港の拡張などが含まれます。これは、市場の継続的な拡大にとって好ましい発展機会をもたらすでしょう。
セグメンテーション
物件別
コマーシャル
土地
産業
居住の
ビジネス別
レンタル
販売
リース
地域分析
北米は世界の不動産市場において最大のシェアを占めており、予測期間中に2.0%の年平均成長率（CAGR）を示すと予測されています。建設セクターの拡大とモジュール建築の普及の高まりが、市場拡大の主因となっています。さらに、米国とカナダにおけるコンテナ住宅の普及拡大は、北米全体の不動産業界を牽引しています。モジュール建築の需要増加を受けて、多くの企業が様々なビジネス手法を用いて積極的に事業拡大を図っています。
