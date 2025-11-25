アクリルエマルジョン市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年11月17に「アクリルエマルジョン市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。アクリルエマルジョンに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
アクリルエマルジョン市場の概要
アクリルエマルジョン市場に関する当社の調査レポートによると、アクリルエマルジョン市場規模は 2035 年に約 125億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の アクリルエマルジョン市場規模は約 USD 83.1億米ドルとなっています。アクリルエマルジョンに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 3.8% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、アクリルエマルジョン市場シェアの拡大は、排出ガス規制および化学物質基準の強化がバイオベース処方の需要拡大を促した結果です。当社の分析では、この10年間で規制当局が大気排出規制および製品安全規制を強化しており、塗料、コーティング剤、ポリマー生産に直接影響を与えていることが示されています。
米国では、EPA（環境保護庁）の規制影響分析により、新たな排出源性能基準が設定され、より厳格な排出規制が確立されています。さらに、EUでは、ヨーロッパ委員会の改正案により、アクリル塗料およびビニルポリマー塗料に新たな有害性および性能基準が課され、基準に適合したアクリルエマルジョンの導入機会が創出されています。これらの規制の動きにより、複数の管轄区域でコンプライアンスの適用範囲が拡大し、低VOCアクリルエマルジョンの調達が加速し、既存企業による処方変更への投資が促進されると予想されます。
アクリルエマルジョンに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/acrylic-emulsions-market/113270
アクリルエマルジョンに関する市場調査では、建設と改修活動による塗料需要の高まりにより、市場シェアが拡大する見通しも示されています。先進国および新興国における建設活動の急増は、塗料の大きな需要基盤を形成すると予測されており、アクリルエマルジョンは建築用塗料、接着剤、外装仕上げ材の主要原料であるため、市場はこのトレンドによって支えられると見込まれます。
さらに、米国、ヨーロッパ、アジア太平洋地域のマクロデータは、この10年間、建設支出が継続的に拡大していることを示しており、建築用塗料および保護塗料に対する大きな需要のシグナルの基盤となっています。さらに、これらの総合的な効果として、アクリルエマルジョンの最終市場における販売量は、予測期間を通じて安定すると予想されます。
しかし、厳格な政府規制と頻繁な品質検査により、今後数年間の市場成長は抑制されると予想されます。アクリルエマルジョンはモノマーと界面活性剤に依存しているため、規制当局による審査と厳格な試験が必要となります。これは、収率の保証がないまま追加コストが高くなり、メーカーにとってリスクとなります。
アクリルエマルジョン市場セグメンテーションの傾向分析
