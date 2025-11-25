このたび上北山村は、通常冬期通行止めとなる大台ヶ原ドライブウェイを限定解除※し、奈良交通株式会社と共同で、観光バスツアーを試験的に実施します。





本ツアーは、一昨年までは上北山村が大台ヶ原登録ガイドと共同で企画していましたが、更なる安全性の向上と今後の利用拡大を目指し、昨年より奈良交通と共同で実施しております。

今年はツアー内容をさらに充実させ、大台ヶ原駐車場付近の散策で雪山を体験いただける「アウトドア体験観光ツアー」や、２泊３日で東大台と西大台の両方に入山する「プレミアムツアー」を新設しました。ツアー中は、経験豊富な大台ヶ原登録ガイドがお客様をアテンドいたします。





本企画は1ツアー当たり最大25名で全8回開催、参加者最大200名限定のツアーとなります。皆様のご参加をお待ちしております。





※通行可能となるのは事前承認を得た車両のみで、一般車両は通行できません。









１．ツアー内容

（１）アウトドア体験観光ツアー（初級者向け）

内 容：1泊2日で大台ヶ原駐車場付近を散策するコース

出 発 日：2026年2月5日(木)、2月13日(金)

※日帰りプランもあり。

ツアー料金：お一人様40,000円（税込）





（２）レギュラーツアー（中級者向け）

内 容：1泊2日で東大台

(日出ヶ岳展望台、正木ヶ原、尾鷲辻)を巡るコース

出 発 日：2026年1月28日(水)、※1月30日(金)、

2月11日(水・祝)、2月19日(木)、2月26日(木)

※1月30日発のみ、東大台ではなく西大台コース

(周回ではありません)となります。

※東大台のコース内容は天候・積雪状況によって

変更となる場合があります。

※日帰りプランもあり。

ツアー料金：お一人様50,000円（税込）





（３）プレミアムツアー（中級者向け）

内 容：2泊3日で東大台、西大台の両方に入山するコース

出 発 日：2026年2月21日(土)

ツアー料金：お一人様100,000円（税込）





※詳細は別紙をご参照ください





２．本ツアーのポイント

（１）「フォレストかみきた」で宿泊

上北山温泉「薬師湯」で、日頃の疲れが癒されます。

（２）キャンプ飯 ※アウトドア体験観光ツアー

大台ヶ原の大自然の中で、最新の進化したフリーズドライ食品を

中心とした温かいキャンプご飯を満喫！

（３）柿の葉寿司作り体験 ※レギュラーツアー、プレミアムツアー

チェックイン当日に、ゐざさ中谷本舗による「柿の葉寿司」作り

体験があります。2日目の昼食には、自分で作った「柿の葉寿司」

がお弁当に。

（４）星空案内 ※プレミアムツアー

2日目の夕食後には、奈良県内各地で活躍する星空案内人による講

座があり、天気が良ければ、実際に満天の星空をご鑑賞いただけ

ます。

（５）貸切の絶景と霧氷

大台ヶ原ドライブウェイおよび山中は、本ツアーにご参加のお客

様の貸切となりますので、前日までの積雪や当日の天候にもより

ますが、澄み切った景色を思う存分お楽しみいただけます。ま

た、大台ヶ原駐車場までの道中には、バス車内から霧氷もご覧い

ただけるかもしれません。

フォレストかみきた

柿の葉寿司

日出ヶ岳展望台

３．ご予約・お問い合わせ

奈良交通株式会社

・本社旅行センター TEL 0742-20-3140

9:00～18:00（年中無休）

・八木旅行センター TEL 0744-22-6880

10:00～18:00（12/30～1/3休業）

・奈良交通ビューティフルツアーホームページ

https://www.narakotsu.co.jp/sightseeing-tour/beautiful-tour/#winter-oodaigahara





