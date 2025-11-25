エーイーシー株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：中村康宏）が展開するフィットネスマシンブランド「エコレコフィットネス（ECOLECO FITNESS）」は、新型ウェイトスタックマシン「LBSシリーズ」を発売いたします。直感的な操作性と高い安全性を両立した次世代モデルで、初心者から上級者まで幅広く扱いやすい設計が特徴です。発売を記念し、LBSシリーズを対象とした期間限定15％OFFキャンペーンも実施いたします。

「LBSシリーズ」発売の背景

フィットネスクラブや企業内トレーニング施設では、利用者の多様化と運営コストの上昇が課題となっています。特に、初期投資を抑えつつ、誰でも簡単に扱える“操作性の高い業務用マシン”への需要が年々高まっている状況です。こうした市場環境を受け、当社は 「高品質を、より手の届きやすい価格で」 をコンセプトに、初心者から上級者まで幅広い層が安全に使える新型ウェイトスタックマシン「LBSシリーズ」を開発しました。製造工程の最適化によりコストを抑えながら、動作精度・静音性・耐久性を強化。“扱いやすさ”と“業務用としての信頼性”を兼ね備えた、次世代モデルとして誕生しました。

「LBSシリーズ」の主な特長

「LBSシリーズ」は、初心者でも迷わず扱える操作性と、業務用として求められる耐久性・安全性を兼ね備えた新世代のウェイトスタックマシンです。製造工程の最適化により価格と品質のバランスを高めつつ、トレーニング施設の課題に応える機能を搭載しています。

● 動作に合わせて最適化されたスタックボックス設計

各マシンの動作軌道に合わせてスタックボックスの位置・サイズを調整。動作精度と静音性が向上し、より自然なトレーニング動作が可能です。

● 小柄な方でも使いやすいユニバーサルサイズ

可動域やシート位置を最適化し、体格差に左右されにくい設計を採用。女性ユーザーや高齢者施設にも導入しやすいサイズ感です。

● スペース効率を高める複合機ラインナップ

限られたスペースでも複数トレーニングが可能な複合機も展開。ジム開業・企業内ジム・宿泊施設など、あらゆる環境で導入しやすい構造です。

発売記念 “今だけ15％OFFキャンペーン” を実施

「LBSシリーズ」の発売を記念し、対象マシンを **今だけ15％OFF でご提供するキャンペーン** を実施しています。導入コストを抑えながら高品質な業務用マシンを導入したい ジム開業者様や企業内トレーニング施設様、宿泊施設様など に最適です。

- **対象：LBSシリーズ全ラインナップ**- **内容：通常価格より15％OFF**- **期間：期間未定（予告なく終了する場合がございます）**

※キャンペーンは期間未定のため、導入をご検討中の方は お早めにお問い合わせください。

「LBSシリーズ」商品を見る

LBSシリーズの全ラインナップは下記よりご覧いただけます。https://ecoleco-fitness.com/expert-model/weight-stack/lbs-series

ジム開業をワンストップでサポート

エコレコフィットネスでは、業務用フィットネスマシンメーカーとして、ジム開業に必要な工程をすべてワンストップで支援しています。目的や予算、ターゲット層に合わせて、最適なマシン構成や導入プランをご提案いたします。

● ニーズに合わせた最適なプラン提案

年齢層・男女比・利用シーンなどを踏まえ、ジムの規模や目的に応じた導入プランをご提案します。

● 配送・組立・設置まで一貫対応

経験豊富な専門スタッフが、マシンの配送から組立・設置まで丁寧に対応。初めてジムを開業する方でも安心して導入いただけます。

● 利用管理システム「TRESUL」も提供

アプリを用いた入退館管理、利用履歴の可視化、ヘルスケアアプリ連動など、ジム運営に必要な機能をワンストップで提供します。

● 安心のアフターサポート

専門担当による不具合対応から、定期的な保守点検までサポート。長期的にマシンを安心してご利用いただけるメンテナンスパックもご用意しています。

エコレコフィットネス（ECOLECO FITNESS）について

エコレコフィットネスは、ジム運営者から個人ユーザーまで幅広いニーズに応えるフィットネスマシンブランドです。業務用マシンから家庭用マシンまで 300種類以上 を取り揃え、高品質でありながら導入しやすい価格帯を実現しています。マシン導入後も、充実した保証制度やアフターサービス、定期メンテナンスなど、長期的に安心してご利用いただけるサポート体制を整えています。フィットネスクラブ、企業内ジム、宿泊施設、個人宅など、さまざまな場面で理想のトレーニング環境づくりをサポートいたします。公式HP：https://ecoleco-fitness.com/Instagram：https://www.instagram.com/ecoleco_fitness/

会社概要

会社名：エーイーシー株式会社所在地：〒463-0002愛知県名古屋市守山区中志段味下定納80 GLP名古屋守山WEST 2階代表者：代表取締役 中村康宏事業内容：フィットネスマシン開発・製造・販売、ジム運営支援会社HP：https://aec-co.net/（フィットネス事業専用窓口）TEL：0120-994-214Mail：sales_ecolecofitness@aec-co.net

