まもなく！兵庫県淡路島「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」にある、アニメパーク「ニジゲンノモリ」の人気アトラクション「ドラゴンクエスト アイランド 大魔王ゾーマとはじまりの島」では、小学生限定クエスト「ホミロットと冬の大冒険スタンプラリー」を2025年11月29日（土）から2026年3月1日（日）の期間限定で開催いたします。本クエストでは、小学生のお客様を対象に「ドラゴンクエスト アイランド」の広大なエリアに隠されたスタンプを、冒険をしながら巡って、全てのスタンプを集めて頂きます。全てのスタンプを集めた方には、「ドラゴンクエスト アイランド」限定オリジナルステッカーをプレゼント！ 専用のスタンプシートを冬のモンスターで埋め尽くそう！約8000㎡の広大な敷地が、キミたちの冒険のフィールドだ！ホミロットたちを探し出しながら、大魔王から世界を救うための、今年最後の大冒険に出かけよう！！

■小学生限定クエスト「ホミロットと冬の大冒険スタンプラリー」 概要

開催日：2025年11月29日（土）～2026年3月1日（日）対象：ゴールドチケット、プレミアムチケット、プレミアムオールインワンチケットを購入し、アトラクションへ入場された方場所：「ドラゴンクエスト アイランド」内、お城入口にて専用のスタンプシートをお渡しします料金：無料 ※ただし、アトラクションの入場には別途チケットが必要内容：イベント参加者は、お城入口にて専用のスタンプシートを入手後、アトラクションエリア内に隠されたスタンプを集めるスタンプラリーに挑戦いただきます。全てのスタンプを集め、エリア内の武器屋にて報告した方には、「ドラゴンクエスト アイランド」オリジナルステッカーをプレゼントいたしますHP：https://nijigennomori.com/dragonquestisland/?utm_campaign=pr

■『ドラゴンクエスト アイランド 大魔王ゾーマとはじまりの島』概要

「ドラゴンクエスト」の世界をリアルとデジタルを融合させて表現した、フィールドRPGアトラクション。アトラクション参加者は、オリジナルストーリーに沿いながら、自分自身が物語の主人公となり、冒険を通じて、「ドラゴンクエスト」の世界を堪能することができる。HD-2D版『ドラゴンクエストIII そして伝説へ…』の発売を記念し、2024年10月5日（土）より、2021年オープン当時に人気を博した『ドラゴンクエスト アイランド 大魔王ゾーマとはじまりの島』を復刻。ロトシリーズの世界観を軸に、サブクエストやオリジナルグッズ・オリジナルフードもパワーアップした「ドラゴンクエスト アイランド」で新たな冒険に出かけよう！（https://nijigennomori.com/dragonquestisland/?utm_campaign=pr）

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX