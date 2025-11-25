兵庫県淡路島にある「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」の大人気アトラクション「ドラゴンクエスト アイランド 大魔王ゾーマとはじまりの島」では、主に未就学児を対象としたミニゲーム、はじめてのクエスト『キミのチャレンジ！ころころビンゴでお宝ゲット』を2025年11月29日（土）から2026年3月1日（日）までの期間限定でまもなく開催いたします。本イベントは、９つのターゲットを目掛けて5個のたまねぎボールを転がし、縦横斜めでビンゴを目指すミニゲームです。ビンゴを1つ以上揃えた方には、「ドラゴンクエスト アイランド」オリジナルモンスター“たまねぎスライム”をイメージしたリアル”たまねぎスライム”を2個プレゼントいたします。対象となる2歳から6歳の未就学児のお客様には、ミニゲーム1回分に無料で挑戦できる「無料参加券」をお渡しします。また7歳以上のお客様も1回400円（税込）にてご参加いただけます！さらに「無料参加券」をお持ちの方には参加特典として、「ドラゴンクエスト アイランド」オリジナルモンスターが描かれたバルーンもプレゼントいたします。2025年もあとわずか！！冬のお出かけと今年最後の思い出作りに、ドラゴンクエスト アイランドでワクワクドキドキの冒険とクエストに挑戦しよう！

■キャンペーン概要

実施期間：2025年11月29日（土）～2026年3月1日（日）営業時間：10:00～18:00内容：アトラクションエリア内に設置された屋台「たまねぎスライムのコロコロゲーム」で、ミニゲームに挑戦することができます。5個のたまねぎボールを転がして、ビンゴを揃えた方には、本物の淡路島たまねぎを装飾したリアルな“たまねぎスライム”を2個プレゼントいたします。また、無料参加券をお持ちの方全員に「ドラゴンクエスト アイランド」オリジナルモンスターが描かれたバルーンをお渡しします。※本ゲームは、7歳以上のお客様も1回400円（税込）にてご参加いただけます。※有料チケットでのご参加の方にはバルーンはお渡しいたしません。対象：ゴールドチケット、プレミアムチケット、プレミアムオールインワンチケットにてアトラクションに入場されたどなたでもご参加 いただけます参加料金：400円※2歳～6歳の方は1回無料※別途、アトラクション入場チケットが必要となります※詳細は、下記HPよりご確認ください特典：2歳～6歳の方は、1回無料でゲームに挑戦することができます。また、参加証として「ドラゴンクエスト アイランド」オリジナルモンスターが描かれたバルーンをプレゼントいたします。HP：https://nijigennomori.com/dragonquestisland/?utm_campaign=pr

■『ドラゴンクエスト アイランド 大魔王ゾーマとはじまりの島』概要

「ドラゴンクエスト」の世界をリアルとデジタルを融合させて表現した、フィールドRPGアトラクション。アトラクション参加者は、オリジナルストーリーに沿いながら、自分自身が物語の主人公となり、冒険を通じて、「ドラゴンクエスト」の世界を堪能することができる。HD-2D版『ドラゴンクエストIII そして伝説へ…』の発売を記念し、2024年10月5日（土）より、2021年オープン当時に人気を博した『ドラゴンクエスト アイランド 大魔王ゾーマとはじまりの島』を復刻。ロトシリーズの世界観を軸に、サブクエストやオリジナルグッズ・オリジナルフードもパワーアップした「ドラゴンクエスト アイランド」で新たな冒険に出かけよう！（https://nijigennomori.com/dragonquestisland/?utm_campaign=pr）

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX