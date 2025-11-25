全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：降籏邦義）は、独占日本初放送となるフランス＝イタリア合作ドラマ『モンテ・クリスト伯』を2026年1月から放送いたします。これに先立ち、12月10日（水）に試写会と新内眞衣さんを迎えたトークイベントを開催し、当イベントに抽選で100名様を無料でご招待いたします。

日本独占初放送となるドラマ「モンテ・クリスト伯」の2026年１月放送開始に先駆け、試写会の開催が決定しました！さらに、海外ドラマファンである、元乃木坂46でモデル・タレント・ラジオパーソナリティーなどマルチに活躍中の新内眞衣さんがゲスト登壇し、本作品を語るトークイベントを実施いたします。

１. イベント概要

■日時：12月10日（水）17:30開場 / 18:00開演■登壇者：新内眞衣さん■場所：東京都内某所 ■ご招待：100名様（無料） ※応募者多数の場合は、ご応募いただいた方の中から抽選を行います。 ※当選の方には、12月1日（月）にBS12よりメールにてご連絡を差し上げます。 ※当選・落選に関するお問い合わせにはお答えできませんので、あらかじめご了承ください。■応募締切：11月30日（日）■ご応募はHPから https://www.twellv.co.jp/program/drama/monte-cristo/page-monte_event_2025/

2. 日本初放送ドラマ「モンテ・クリスト伯」

2024年にヨーロッパ諸国を中心に配信開始した話題作を独占日本初放送。愛を奪われ、人生を奪われた男が仕掛ける、冷徹で壮絶な復讐劇。ナポレオン失脚後のフランスで、若き船乗りエドモン・ダンテスは、瀕死の船長から託された手紙を届けようとするが、嫉妬と陰謀に巻き込まれ、無実の罪で投獄されてしまう――。文豪アレクサンドル・デュマによる『モンテ・クリスト伯』（『巌窟王』）を原作に、フランス古典文学の名作が新たに映像化。主人公エドモンを演じるのは、『ハンガー・ゲーム』シリーズや「ピーキー・ブラインダーズ」のサム・クラフリン。また、『運命の逆転』でアカデミー賞主演男優賞を受賞したジェレミー・アイアンズの他、国際色豊かなキャストが脇を固める。監督を務めるのは、『ペレ』『愛の風景』でパルムドールを2回受賞し、『レ・ミゼラブル』（1998年）も手掛けたビレ・アウグスト。フランス＝イタリア合作による圧倒的なスケールと、美術・衣装・ロケ地の細部までこだわった映像美が19世紀フランス古典文学の世界を鮮やかに描き出す。「モンテ・クリスト伯」コピーライト：© 2024 PALOMAR S.P.A.■番組HP：https://www.twellv.co.jp/program/drama/monte-cristo/

3. 放送情報

「モンテ・クリスト伯」毎週日曜よる7時 全8話/2話連続放送（英語・日本語字幕）■初回放送 1月4日（日）よる7時～

■BS12 トゥエルビについて■ 三井物産（株）100％出資の24時間全国無料のBS放送局です。スポーツ中継や大人の趣味教養など、上質なエンターテインメント番組を総合編成でお送りしています。視聴方法は、BS+12ボタン、または3桁番号222チャンネルです。

