ー「他の酒はもう造らない！」創業160年の小さな蔵が選んだ道ー 純米大吟醸『弥栄の酒 寿』 高島屋バイヤーズセレクション会期途中で70本完売！ミシュラン9年連続獲得店や高級割烹店で続々採用
渡辺酒造公式オンラインショップ https://sake-kotobuki.com/
■「祝いの席に相応しい一本」と高級店で採用が拡大
発売から３ヶ月、『弥栄の酒 寿』は特別な席を大切にする店舗様を中心に支持を集めています
お客様の声
▼ 高島屋大阪店「2024年バイヤーズセレクション」
会期途中で70本完売。「特別な贈り物を探していた」「シリアルナンバー付きが記念になる」との声多数。
▼ 日本料理「寺田」（ミシュラン9年連続獲得）
「お料理の邪魔をしない。飲み続けることができる日本酒」とお客様から好評。
▼ 寿司・割烹「たから寿司」（大阪・高島屋7階）
「お寿司の邪魔をせず、フルーティなのにずっと飲み続けられる」とのお声。
▼ 山陽百貨店（姫路）
「大切な人への贈り物として」常設・外商ともにご注文が続く。
※いずれも事実に基づく実績です
2025年バイヤーズセレクション（高島屋大阪店）
■【蔵元の覚悟】
創業160年の小さな蔵が “一本だけを造る” と決めた理由**
七代目杜氏・渡辺秀幸は、長年の酒造りの中でこう考えるようになりました
「心から喜んでいただける“祝いの席のためだけの酒”を造りたい」
そして大きな決断をします
──他の酒をすべてやめ、この一本だけに全てを懸ける！
大量生産を手放し、価値を磨く道を選びました。
■【手造りへのこだわり】
量産しないのではなく、“量産できない”ほど手間をかける
手作業で行う、麹づくり、温度管理、発酵の見極め──。
機械では再現できない“祝いの酒の透明感”を求め、
人の手でしか成し得ない蔵の技を注ぎ込んでいます
地下150mから汲み上げた木曽川の伏流水と山田錦100％を用いて醸したフルーティでありながらも清らかな辛口これが「弥栄の酒 寿」の誇り
大量には造れないからこそ、、、
大切な時間を預かるお店様にだけ、お取り扱いいただきたい──その想いの証です
■シリアルナンバーが紡ぐ、お客様との特別なご縁
王冠には和暦とシリアルナンバーを刻み、一本一本に"生まれた証"を与えています
結婚記念日・お誕生日・長寿のお祝い・お子様の門出など人生の輝く節目に贈る特別な想いを、このシリアルナンバーが物語ります
和暦とシリアルナンバー入りの王冠
さらに、ご購入いただいたお客様の中から王冠に刻印されているシリアルナンバーから抽選で、毎年4月に開催される特別な「春の祝宴」にご招待いたします
【2026年春の祝宴 概要】
・開催日：2026年4月14日（火）17時開演予定
・会場：大阪日航ホテル鶴の間
・招待：抽選で100組200名様
・内容：春の祝宴（ものまね芸人による余興、イリュージョンマジックなどエンターテインメント満載）
・特典：蔵元がお客様をお迎えし、特別なコース料理と『寿』をご堪能いただく格別なひととき
笑いと驚きに満ちた華やかなエンターテインメントと共に、酒造りの想いと『寿』の味わいを心ゆくまでお楽しみいただける、まさに一期一会の特別な体験です
イメージ画像
■お取引先様だけにお約束する、“深いお付き合い”と極めて限定的な特別対応
『弥栄の酒 寿』を選んでくださったお店様には、大切なゲストの特別な席をより輝かせるために、
一般には公開していない特別なサポートをご用意しています
内容は他店との差別化につながるため詳細は伏せておりますが、
「この酒を扱う店だからこそ届く価値」を必ずご体験いただけます
私たちは遠くから酒を卸すのではなく、
お顔が見える距離感で、深いお付き合いを続けることを大切にしています
可能な限り、蔵元自らがお伺いし、味わいの背景や酒造りの想いを直接お伝えします
（※タイミングは調整要）
そのため、お取引は 約50店舗程度迄
量ではなく徹底した質を守り抜く為です
販売は蔵元直売と、選ばれた高級飲食店・特別な高級チャンネルのみ
一般流通は一切いたしません
■【今後の展開】
特別な酒を、特別な店へ
渡辺酒造はこれからも増産は行わず、
「祝いの席に特化した、一本だけの酒造り」を続けてまいります。
特別な席を大切にされる百貨店・高級飲食店・ホテル・式場さまとの
新たな繋がりを心より歓迎いたします
■【お問い合わせ】
まずは試飲のご相談から、電話・メール・FAX・HPから等で、どうぞお気軽にお問い合わせください。
可能な限り、蔵元自らがお伺いし、酒の背景や味わいを直接お伝えいたします（※主に関西圏）
『弥栄の酒 寿』は、祝いの席を大切にされる
ミシュラン獲得店様、高級ホテル様、結婚式場様、百貨店様など限定でのお取り扱いをお願いしております
渡辺酒造（愛知県愛西市）
【お取り扱い店舗様】
山陽百貨店様
〒670-0912 兵庫県姫路市南町1番地
TEL：079-223-1231
HP：https://sanyo-dp.co.jp/
日本料理「寺田」様 ※ミシュラン9年連続獲得店
〒543-0014大阪府大阪市天王寺区玉造元町2-35 2F
06-6191-3237
HP：https://terada.gorp.jp/
寿司・割烹 たから寿司様 なんばダイニングメゾン店
〒542-0076 大阪府大阪市中央区難波5丁目1-18
高島屋大阪店 なんばダイニングメゾン7F
TEL：06-6630-8877
HP：https://namba-d.takara-sushi.net/
高島屋大阪店様
※2025年バイヤーズセレクション会期途中70本完売
【商品概要】
商品名：弥栄の酒 寿（いやさかのさけ ことぶき）
品目：日本酒（純米大吟醸）
原材料名：米（国産 山田錦）、米こうじ（国産米）
使用米：山田錦 100%
精米歩合：50%
酸度：1.5
アミノ酸度：0.95
日本酒度：+2
アルコール度数：15.2
内容量：720ml
販売価格：11,000円（税込）
年間生産本数：1万本限定
特徴：シリアルナンバー付き、特製桐箱入り、購入者限定春の祝宴招待
渡辺酒造株式会社
代表取締役：山田 栄治
所在地：〒496-8015 愛知県愛西市草平町道下83
創業：慶応元年（1865年）
事業内容：日本酒の製造・販売
TEL：0567-28-4361 FAX：0567-55-8009
【本件に関するお問い合わせ先】
渡辺酒造株式会社 担当：山田 栄治
TEL：0567-28-4361
E-mail:kotobuki@sake-kotobuki.com
愛知県愛西市 渡辺酒造株式会社