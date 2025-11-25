具材感にこだわった完熟トマトのピザソース！「ArtisanSelection」シリーズより「国産小麦 こだわりソースのピザフランス」2025年12月1日（月）新発売

敷島製パン株式会社

敷島製パン株式会社（Pasco）は、「ArtisanSelection」シリーズの新商品「国産小麦 こだわりソースのピザフランス」を、2025年12月1日（月）より、関東・中部・関西・中国・四国地区にて発売します。

国産小麦の小麦粉を100％使用した（手粉を除く）ソフトフランス生地で、こだわりのピザソースを包みました。具材感のあるピザソースを目指し、旨味の強い完熟トマトのトマトソースと、ダイスチーズ、オニオンをチョイス。ソフトでありながら食べ応えもある生地で包むことで、生地とソースの具材感をバランスよくお楽しみいただけるよう工夫しました。

「ArtisanSelection」とは

「国産小麦」シリーズの中でも、さらに本格的な欧風パンの味わいを求めるお客さまへ向けたシリーズ、「ArtisanSelection（アルチザンセレクション）」。

熟練した職人が開発した欧風パンを手軽においしく、たくさんの方に楽しんでいただきたい。

そんな想いを込めて、それぞれのパンにあう国産小麦の小麦粉を厳選し、原材料や製法にこだわり丁寧に仕上げたPascoの欧風パンシリーズです。

シリーズ全品で国産小麦の小麦粉を100％使用（手粉を除く）しており、パッケージには、Pascoがこれまで培ってきた知見や技術が詰まった国産小麦商品の証である『和小麦』ロゴをデザインしています。

▽「ArtisanSelection」サイト

URL:https://www.pasconet.co.jp/artisan-selection/

■商品情報[表1: https://prtimes.jp/data/corp/36645/table/514_1_798d4e3f439a5ee65d1bb7e884233349.jpg?v=202511250430 ]

■『和小麦』には、Pascoの国産小麦への想いが詰まっています。

『和小麦』は、Pascoの国産小麦の知見や技術が詰まった商品の証です。Pascoは、生産者、研究者など国産の小麦に関わる人たちと深くつながりながら、パン・菓子づくりに取り組んでいます。その歴史の中で培ってきた知見や技術の進化を少しずつ実っていく３つの小麦で表現しました。

ロゴマークには、これからも皆さまにおいしい国産小麦のパンを届けつづけるというPascoの想いを込めています。

＜「和」に込めた想い＞

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/36645/table/514_2_298cf798a60c313c8b198fe9a62d6c9a.jpg?v=202511250430 ]

▽「Pascoの和小麦」サイトでは、Pascoの国産小麦に懸ける想いや、国産小麦の小麦粉を使用したさまざまな商品を生み出すこだわりなど、和小麦に関する情報がご覧いただけます。

URL:https://www.pasconet.co.jp/wakomugi/

■お客さまからのお問合せ先

お客さま相談室（フリーダイヤル）TEL：0120-084-835

【受付時間】9：00～17：00（夏季休暇・年末年始・一部祝日を除く月～金）