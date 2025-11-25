株式会社リアルフォース、リスティング広告のサービス提供開始

株式会社リアルフォース

株式会社リアルフォース（本社：東京都千代田区）は、2025年11月1日をもちまして新サービスの提供を開始いたします。Googleリスティング広告を活用した多角的な検証を実施し、その運用結果をもとに、LPの制作から運用までをトータルサポートする新サービスを正式リリースしました。



■ サービスの特徴


・初月運用費無料


・LPの制作費用無料


・LP修正無制限


・少額予算での運用



■ 背景と目的
Google広告の市場価値の高さから、当初より既存のクライアント様を対象として広告運用を行っておりました。その結果、様々な業界の企業様で成果に繋げられた実績をもとにし、顧客様の販路拡大を目的として、正式にサービスの新規提供をスタートいたします。



●検索広告


●ディスプレイ広告


●動画広告


●アプリ広告



当社はGoogle広告をはじめ、Meta広告やLINE広告などの様々な媒体に対応しております。


集客にお悩みの企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。



集客のご相談はこちらから


https://real-force.co.jp/contact/




株式会社リアルフォースについて






株式会社リアルフォースは近年のトレンドであるInstagramやGoogleなどのWEB広告事業を主軸に、インフルエンサーマーケティングやクリエイティブ制作(HP・LP・バナー・動画)など多角的な事業を展開しております。



会社名　：　株式会社リアルフォース


所在地　：　東京都千代田区丸の内1-8-2 鉄鋼ビルディング


代表者　：　代表取締役 大山 錫寿


事業概要：　広告代理事業


　　　　　　メディアコンサルティング事業


　　　　　　システム販売事業


　　　　　　WEB制作事業


URL　　：　https://real-force.co.jp/