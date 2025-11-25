ケーブルから完全解放。車内がもっと快適に！ワイヤレスCarPlay/Android Autoアダプター「GetPairr Mini2」が市場最安値のブラックフライデー特価で登場！
Amazonブラックフライデー期間限定で、GetPairr の大人気ワイヤレスCarPlay/Android Autoアダプター「Mini2」が 市場最安値の特別価格にて登場いたします。
USBに挿すだけで、毎日のケーブル抜き差しから解放。より快適なドライブ体験を提供します。
■ブラックフライデー特別割引情報
【GetPairr Mini2 ワイヤレスCarPlay/Android Autoアダプター】
・Amazonセール特価： 2,980円(税込)
・割引期間 ： 11月21日～12月1日
・商品リンク ： https://www.amazon.co.jp/dp/B0FJR5XTX6
※なくなり次第終了となります
GetPairr Mini2
■主な特長
●ケーブル不要！自動ワイヤレス接続
USBポートに差し込むだけで、次回からはエンジンONで自動接続。毎日の煩わしさがゼロに。
ワイヤレス
●iPhone＆Android両対応
CarPlayワイヤレス／Android Autoワイヤレス両方に対応。複数スマホユーザーの車にも最適。
両対応
●超コンパクト設計 × 高耐久アルミ合金ボディ
手のひらサイズで車内を圧迫せず、放熱性と耐久性に優れたアルミ合金素材を採用。長く安心して使える品質。
コンパクト
●スマホ機能をそのまま車載ディスプレイへ
Google Mapsでのナビ、音楽アプリ、通話、メッセージアプリの操作も車載ディスプレイから快適に。
多機能
●安全運転をサポート
音声アシスト対応。視線を逸らさず各種操作が可能。
アシスト
●面倒な設定不要
初回ペアリング後は自動接続。ドライブ前のストレスを大幅軽減。
接続手順
■注意事項
※本製品は車載側が 有線CarPlayまたは有線Android Auto対応であることが必要です。
※アプリ機能はスマートフォン側の仕様に準じます。
■最後に
今だけのブラックフライデー特別価格で、ぜひお得にお買い求めください。
期間限定の「年間最安値」につき、この機会をお見逃しなく！
本製品には 1年間のメーカー保証が付帯しており、安心してご使用いただけます。
ご不明点やサポートが必要な場合は、いつでもカスタマーサポートへお気軽にお問い合わせください。