Amazonブラックフライデー期間限定で、GetPairr の大人気ワイヤレスCarPlay/Android Autoアダプター「Mini2」が 市場最安値の特別価格にて登場いたします。

USBに挿すだけで、毎日のケーブル抜き差しから解放。より快適なドライブ体験を提供します。









■ブラックフライデー特別割引情報

【GetPairr Mini2 ワイヤレスCarPlay/Android Autoアダプター】

・Amazonセール特価： 2,980円(税込)

・割引期間 ： 11月21日～12月1日

・商品リンク ： https://www.amazon.co.jp/dp/B0FJR5XTX6

※なくなり次第終了となります





GetPairr Mini2





■主な特長

●ケーブル不要！自動ワイヤレス接続

USBポートに差し込むだけで、次回からはエンジンONで自動接続。毎日の煩わしさがゼロに。

ワイヤレス





●iPhone＆Android両対応

CarPlayワイヤレス／Android Autoワイヤレス両方に対応。複数スマホユーザーの車にも最適。

両対応





●超コンパクト設計 × 高耐久アルミ合金ボディ

手のひらサイズで車内を圧迫せず、放熱性と耐久性に優れたアルミ合金素材を採用。長く安心して使える品質。

コンパクト





●スマホ機能をそのまま車載ディスプレイへ

Google Mapsでのナビ、音楽アプリ、通話、メッセージアプリの操作も車載ディスプレイから快適に。

多機能





●安全運転をサポート

音声アシスト対応。視線を逸らさず各種操作が可能。

アシスト





●面倒な設定不要

初回ペアリング後は自動接続。ドライブ前のストレスを大幅軽減。

接続手順





■注意事項

※本製品は車載側が 有線CarPlayまたは有線Android Auto対応であることが必要です。

※アプリ機能はスマートフォン側の仕様に準じます。









■最後に

今だけのブラックフライデー特別価格で、ぜひお得にお買い求めください。

期間限定の「年間最安値」につき、この機会をお見逃しなく！

本製品には 1年間のメーカー保証が付帯しており、安心してご使用いただけます。

ご不明点やサポートが必要な場合は、いつでもカスタマーサポートへお気軽にお問い合わせください。