【御年賀ギフト】新たな年をお祝いするお正月限定パッケージ。【DROOLY(ドローリー)】より「迎春アソートボックス」を発売！

株式会社シュクレイ（代表取締役社長：阪本良一、本社：東京都港区）は、“チーズ with ハニー”をコンセプトにしたスイーツを展開するブランド「DROOLY（ドローリー）」より、お正月限定セットの「迎春アソートボックス」を2025年12月1日（月）に発売いたします。

人気の定番焼き菓子3種が入った詰合せを、今だけのお正月限定パッケージでご用意いたしました！コクのあるゴルゴンゾーラと相性抜群のハチミツで仕上げた「フィナンシェ」、クリーミーなカマンベールチョコレートを、甘くて優しいハチミツと北海道牛乳を練り込んだ生地でサンドした「クッキー」、まろやかな味わいのゴーダチーズにハチミツを練り込み焼き上げた、サクほろ食感の「ガレット」を一度にお楽しみいただけます。

頭の上に鏡もちを乗せて、お祝い気分の可愛いドローリーと一緒に、新年をお祝いしませんか？

華やかなお正月限定パッケージのアソートボックスと共に、大切な方へ感謝の気持ちを、是非届けてはいかがでしょうか。無くなり次第終了となりますので、お早めにお買い求め下さいませ。

◆商品概要

【商品名】 迎春アソートボックス

【価 格】 16個入：3,240円（税込）

【内 容】 フィナンシェ［ゴルゴンゾーラ＆withハニー］×6個

クッキー［カマンベールwithハニー］×6枚

ガレット［ゴーダwithハニー］×4個

【発売日】 2025年12月1日(月)～

※数量限定につき、無くなり次第終了となります。

◆キャンペーンのご案内

税込10,000円以上お買い上げのお客様に、

オリジナルキルティングトートバックをプレゼントいたします。

幅広いシーンに対応可能なキルト生地で仕立てた黒いトートバッグ。内側はイメージカラーであるオレンジ生地。ひょっこりドローリーが中から覗く、遊び心あるトートバッグが完成いたしました！無くなり次第終了となりますので、お早めにお越しくださいませ。

実施期間：2025年12月1日（月)～

※無くなり次第終了。予めご了承ください。

◆商品のご紹介

＜冬季限定＞ スペシャルボックス

定番のクッキーやフィナンシェと冬季限定のショコラスーツの食べ比べができる数量限定のスペシャルボックス。

【発売日】2025年12月１日（月）

【価 格】10,800円（税込）

【内 容】パウンドケーキ〔ショコラ＆カマンベールwithハニー〕×1箱、フィナンシェ〔ショコラ＆カマンベールwithハニー〕×5個入(1箱)、フィナンシェ〔ゴルゴンゾーラ with ハニー〕×5個入(1箱)、クッキー〔カマンベールwithハニー〕×10枚入(1箱)、ガレット〔ゴーダwithハニー〕×4個入(1箱)、チーズタルト〔レモン＆クリームチーズwithハニー〕×4個入(1箱)、ドローリーオリジナルキーホルダー×1個

ガレット〔ゴーダ with ハニー〕

まろやかな味わいのゴーダチーズと相性抜群の蜂蜜を練り込み焼き上げた、サクッ、ほろ食感のガレット。ガレットの中には、蜂蜜のフィリングを入れて仕上げました。チーズの豊かなコクと蜂蜜のほのかな⽢さが絶妙に絡み合い、口に広がる芳醇な風味が楽しめます。

4個入：1,200円（税込）

フィナンシェ〔ゴルゴンゾーラ with ハニー〕

コクのあるゴルゴンゾーラと相性抜群の蜂蜜で仕上げた、ちょっと大人でやさしいフィナンシェ。アクセントで忍ばせたゲランドの塩が、それぞれの味をやさしく引き立てます。

（チーズパウダー中ゴルゴンゾーラ60%以上使用）

5個入：972円（税込）

10個入：1,944円（税込）

14個入：2,722円（税込)

クッキー〔カマンベール with ハニー〕

クリーミーなカマンベールチョコレートを、相性抜群の蜂蜜と北海道牛乳を練り込んだクッキーでサンドしました。塩味と甘味のバランスのよいハーモニーが楽しめます。（チーズパウダー中カマンベール75 %以上使用）

10枚入：1,080円（税込）

20枚入：2,160円（税込）

◆ブランドロゴ&ストーリー

ぼくはクマ。なまえはドローリー。

お気に入りのチーズの食べかた。

ハチミツをドロっとかけて食べる。

いろんなチーズとハチミツの甘い香り。

ゴルゴンゾーラもカマンベールも、

それだけでちょっと大人で、やさしい味。

みんなにも食べてほしい、おいしい食べかた。

◆店舗情報

店舗名称：DROOLY 阪神梅田本店

住 所：〒530-8224 大阪府大阪市北区梅田１丁目13－13 B1

問い合わせ：06-6345-2853

営業時間：10:00-20:00 ※館の営業時間に準ずる

＜公式ホームページ＞https://drooly.jp/

＜公式X（旧ツイッター） ＞ https://x.com/DROOLY_PR/

＜公式インスタグラム＞ https://www.instagram.com/drooly_jp_official/

◆会社情報

＜株式会社シュクレイ＞

設立 ：2011 年 12 月 15 日

本社所在地 ：東京都港区北青山 1-2-7

展開ブランド：東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、ザ・マスター by バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、フランセ、レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランセ、キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、フィオラッテ、ドローリー、ミスターメープル by ザ・メープルマニア、ザ・ドロス、バニ、ウーフィ

ソルトラ、バニスタ