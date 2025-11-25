NVIDIA・AMDが採用拡大──ABF基板のグローバル市場が9.8％成長を続ける構造的背景
ABF（Ajinomoto Build-up Film）基板とは、現代のすべての IC において絶縁体として機能する樹脂基板である。ABF は耐久性と剛性に優れたフィルムであり、温度変化による膨張や収縮に抵抗するため、プロセッサや IC のナノメートルスケールの部品とミリメートルスケールの部品の間の基板として使用するのに最適である。
ABF（Ajinomoto Build-up Film）基板は、「ビルドアップ基板」と呼ばれる多層のマイクロ回路で構成されている。その表面がレーザー加工や直接銅めっきに対応するため、これらの微細な部品の形成を可能にする。現代の多くのチップメーカーは、CPU や GPU の小型部品を設計する際に ABF を使用している。
産業の特徴：高精度・高障壁・高成長を兼ね備えた戦略的素材市場
ABF基板産業の特徴は、「高い技術障壁」と「供給制約」が共存する点にある。製造にはナノメートルレベルの配線精度と多層構造制御が要求されるため、参入企業は極めて限定されている。さらに、原材料であるABFフィルムの供給は味の素グループに実質的に集中しており、この独占的な素材サプライ構造が業界の安定成長を支えている。市場では特に、AIサーバーやHPC（高性能コンピューティング）向けの需要が急増しており、GPU・CPUを中心にABF基板の使用量は年々増加している。設計技術の高度化、微細化対応力、信頼性の確保といった要素が企業競争力の鍵であり、単なる製造業ではなく、材料科学と電子設計が融合した「知識産業」として進化している点が最大の特徴である。
市場規模：年平均9.8％成長、2031年に100億ドル市場へ
LP Informationの最新調査「世界ABF（Ajinomoto Build-up Film）基板市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/113274/abf--ajinomoto-build-up-film--substrate）によれば、グローバルABF基板市場は2025年から2031年まで年平均成長率（CAGR）9.8％で拡大し、2031年には市場規模が100億米ドルに達すると予測されている。この成長を牽引するのは、AIチップ、データセンター向けプロセッサ、5G通信インフラ、そして自動運転用半導体などの需要急増である。2020年代後半は、先端パッケージング技術の進化とともに、ABF基板の仕様もさらなる高層化・薄膜化・低誘電化が求められている。特にNVIDIAやAMDなどの高性能プロセッサメーカーが次世代チップにおけるABF使用面積を拡大しており、供給逼迫による価格上昇が断続的に発生している。こうした需給ギャップは、業界各社にとって高い収益性をもたらす一方、設備投資と技術革新への圧力を強めている。
図. ABF（Ajinomoto Build-up Film）基板世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335115&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335115&id=bodyimage2】
図. 世界のABF（Ajinomoto Build-up Film）基板市場におけるトップ18企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要企業：技術と信頼で市場を支配する世界のトッププレイヤー
現在、ABF基板市場を牽引している主要メーカーは、Unimicron、Ibiden、AT&S、Shinko Electric Industries、Nan Ya PCB、Semco、Kinsus Interconnect、Kyocera、Daeduck Electronics、Toppanなどである。LP Informationのデータによると、2024年時点で上位5社が世界市場の約72％を占めており、業界の寡占構造が際立っている。中でも台湾のUnimicronと日本のIbidenは、先端パッケージ向けで圧倒的な技術力を誇り、AIサーバーや高性能GPUの受注でリードしている。AT&Sは欧州勢として高速通信チップ向けで存在感を示し、ShinkoやKyoceraは高信頼性分野で強みを持つ。韓国勢のSemcoとDaeduckはサムスン系列の需要を背景に拡大しており、東アジアを中心に競争の軸が形成されている。各社ともに微細化対応ラインの増設、ABF材料の最適化、設計共創の深化を進めており、これが市場の技術革新を加速させている。
