アセトン市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年11月17に「アセトン市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。アセトンに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
アセトン市場の概要
アセトン市場に関する弊社の調査レポートによると、アセトン市場規模は 2035 年に約 139 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の アセトン市場規模は約 78 億米ドルとなっています。アセトンに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 6.0%の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、アセトン市場シェアの拡大は、パーソナルケア製品における低VOC溶剤の需要の急増によるものです。アセトンは、低残留性と急速蒸発が求められる高性能な速乾性と洗浄プロセスを可能にすることで価値を生み出し、パーソナルケア製品において重要な役割を果たしています。さらに、米国連邦VOCリストにおける規制免除により、VOC規制の対象となる同等の溶剤よりもアセトンが選ばれています。
EPAはまた、重要新規代替政策（SNAP）プログラム（59 FR 13044、1994年3月18日）において、アセトンをオゾン層破壊物質の代替品として推奨しました。これにより、洗浄製品やパーソナルケア製品の溶剤としてのアセトンの適用範囲が広がり、市場の成長が促進されました。
アセトンに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/acetone-market/112268
アセトンに関する市場調査では、製薬業界におけるAPI前駆体としてのアセトンの使用増加により、市場シェアが拡大することが明らかになりました。優れた溶解性、高い揮発性、低毒性といった特性から、アセトンは有効成分（API）の合成から天然化合物の抽出、製造装置の洗浄に至るまで、幅広いプロセスに不可欠な存在となっています。
弊社のAPI市場調査によると、アセトンなどの溶剤の直接消費者は、予測期間中に6.8%のCAGRで増加すると予測されています。これは、人口の高齢化、慢性疾患の増加、新興国における医療アクセスの拡大を背景に増加している製薬分野におけるアセトンの有用性を高めるでします。
しかし、原材料価格の変動は今後数年間の市場成長を抑制すると予想されます。アセトンは主に石油化学系の原料から生産されており、例えばクメンはアセトンのコストと原油価格を密接に連動させています。その結果、原油価格の変動はアセトン価格の混乱につながり、メーカーの予算、供給契約、そして利益に潜在的な混乱をもたらす可能性があります。価格予測性の低下は、コスト依存型産業の市場成長を弱める可能性があるため、変動の激しい原材料への依存は生産者にとって固有のリスクとなります。
アセトン市場セグメンテーションの傾向分析
アセトン市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。弊社の専門家によると、アセトンの市場調査は、アプリケーション別、エンドユーザー産業別と地域別に分割されています。
アセトン市場のサンプルコピーの請求:
アセトン市場のサンプルコピーの請求: