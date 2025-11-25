HATTRICK、「トヨタヴェルブリッツ 2025-26 SEASON 開幕応援オークション」を開催！

新シーズン開幕直前！直筆サイン入りのビッグフラッグと写真のセットをお届け！トヨタヴェルブリッツは、JAPAN RUGBY LEAGUE ONE（ジャパンラグビー リーグワン）に所属し、愛知県豊田市を本拠地とするプロラグビーチームです。12月13日に開幕する2025-26シーズンでは、頂点を掴むべく、キャプテン・姫野和樹選手を中心に、よりパワフルで攻撃的なラグビーを追求し、勝利への覚悟を胸にさらなる高みを目指しています。そして、新シーズンへ向けた熱気が高まる中、トヨタヴェルブリッツとしては初となる「HATTRICK Auction」を実施する運びとなりました。このたび開催される「トヨタヴェルブリッツ 2025-26 SEASON 開幕応援オークション」では、昨シーズンの試合会場を彩ったビッグフラッグに選手本人の直筆サインを入れ、写真との特別セットとしてファンの皆さまへお届けします。新シーズンの躍進を誓うヴェルブリッツに、皆さまの熱い応援をよろしくお願いいたします。■トヨタヴェルブリッツ 2025-26 SEASON 開幕応援オークション 概要・開催期間：2025年12月1日（月）18：00〜2025年12月7日（日）22：00・出品商品：選手の直筆サイン入りビッグフラッグ、選手写真（デジタルデータ）・オークションページURL：https://auction.hattrick.world/top/3081＜出品対象選手＞アイザイア・マプスア選手、アーロン・スミス選手、ウィリアム・トゥポウ選手、ヴィリアメ・ツイドラキ選手、奥井章仁選手、木津悠輔選手、シオサイア・フィフィタ選手、茂野海人選手、郄橋汰地選手、彦坂圭克選手、姫野和樹選手、松田力也選手、三浦昌悟選手、マイケル・フーパー、ニコラス・マクカラン選手、リッチーグレイ選手（五十音順にて記載）※実際に掲出していた商品のため、傷・汚れなどがございます。※詳細はオークションページをご確認ください。■HATTRICKについてバリュエンスジャパン株式会社が運営する、『ともに、挑戦者の持続可能な未来をつくる。』をミッションに掲げる事業。挑戦者に関連した希少価値の高いアイテムを出品する「HATTRICK Auction」と、挑戦者とファンとを直接つなぐD2Cプラットフォームである「HATTRICK Members」の2つのサービスを運営。アスリートやアーティストといった挑戦者らをサポートするとともに、ファンの想いをつなぎ新たな価値を共創する新しいサービスとして展開しています。・HATTRICK Auction：https://auction.hattrick.world/・HATTRICK Members：https://members.hattrick.world/・Instagram：https://www.instagram.com/hattrick.world_official/（@hattrick.world_official）・X（旧Twitter）：https://twitter.com/hattrick_world（@hattrick_world）■トヨタヴェルブリッツ 概要・創設年：1941年・URL：https://verblitz.toyotatimes-sports.toyota/■バリュエンスジャパン株式会社 概要・設立：2019年9月10日・代表者：代表取締役 冨田 光俊・本社所在地：東京都港区南青山五丁目6番19号MA5・事業内容：ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売※バリュエンスジャパン株式会社は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社（証券コード：9270 ／ https://www.valuence.inc/）のグループ企業です。