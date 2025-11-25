こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
シンプレクス、技術者向け勉強会「Simplex Tech Gathering vol.1 〜Flutter Talks〜」を開催
シンプレクス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：金子 英樹、以下シンプレクス）は、2025年12月3日（水）に技術者向け勉強会「Simplex Tech Gathering vol.1 〜Flutter Talks〜」を開催します。
シンプレクスには、研究開発や技術研鑽、人材育成を目的としたエンジニアの全社横断組織「システムディベロップメントコンピテンシー*（以下SDC）」があります。SDCはこれまで、技術研鑚のためのイベントを社内向けに実施し、生成AIやweb3などの先端技術・先進的なフレームワークを活用した取り組み事例や、それらから得られた知見を共有してきました。このたび新たに開催する「Simplex Tech Gathering」は、シンプレクスグループとしては初めて社外に公開する技術勉強会です。本勉強会は、SDCメンバーを中心としたシンプレクスの技術者が業務の中で得た知見を社内外の技術者と共有するとともに、参加者同士が意見を交換し、業務のヒントを得られる場となることを目指しています。第1回となる今回は「Flutter」をテーマに、シンプレクスから4名の技術者が登壇する予定です。
開催概要
https://digitalpr.jp/table_img/2319/123226/123226_web_1.png
タイムテーブル
https://digitalpr.jp/table_img/2319/123226/123226_web_2.png
*システムディベロップメントコンピテンシー
https://recruit.simplex.holdings/organization/competency/software-development/
■シンプレクス株式会社について https://www.simplex.inc/
シンプレクスは1997年の創業以来、メガバンクや大手総合証券を筆頭に、日本を代表する金融機関のテクノロジーパートナーとしてビジネスを展開してきました。現在では、金融領域で培った豊富なノウハウを活用し、金融以外の領域でもソリューションを展開しています。2019年3月にはAI企業のDeep Percept株式会社、2021年4月には総合コンサルティングファームのXspear Consulting株式会社がグループに加わり、創業時より付加価値の創造に取り組んできたシンプレクスとワンチームとなって、公的機関や金融機関、各業界をリードする企業のデジタルトランスフォーメーション（DX）の推進を支援しています。
本件に関するお問合わせ先
≪報道機関からのお問い合わせ≫
シンプレクス・ホールディングス株式会社
コーポレート・イノベーションディビジョン 広報 瀬川
TEL： 03-3539-7370 お問い合わせフォーム：https://www.simplex.holdings/contact/
