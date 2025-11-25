温度も注ぎ方も、思い通りの一杯へ。自宅でバリスタ気分！独自のノズル形状を採用した「電気ケトル」を新発売

テスコム電機株式会社

テスコム電機株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：葉田 順治、以下テスコム）は、独自のノズル形状により、お湯の流れと注ぐ量を狙い通りにコントロールでき、バリスタ気分でおいしいコーヒーを淹れられる「電気ケトル TKE69A-K」を12月上旬より新発売いたします。

自宅で楽しむ“バリスタ体験”素材に合わせた温度で淹れるこだわりの一杯

- 専門店で選んだこだわりの豆を、素材に適した温度で抽出できるので、美味しさがさらに広がります。まるでバリスタになったような体験を楽しみながら、自宅でおいしいコーヒーを淹れられるのはもちろん、緑茶や紅茶、ハーブティーもそれぞれの素材に合わせた好みの温度で楽しめます。- 2人分にちょうどよい0.6Lで、お湯を注ぐ量やタイミング、速度を細かく調整しやすいつくりです。丁寧に淹れるひと手間が心にゆとりを生み、快適な時間をもたらします。- ブラックで統一したスタイリッシュなたたずまいは、キッチンやダイニングに映え、コーヒータイムを引き立てます。多角形のボディに調和するハンドルは、手にフィットするちょうどよい太さで、さまざまな握り方に対応し注ぎやすい形状です。

繊細な注ぎ、温度・時間コントロールで、理想の味わいを再現

- 緻密に設計された独自のノズル形状により、狙った場所に正確にお湯を注ぐことができるコーヒードリップに適したバリスタ仕様です。湯切れがよく、先端をわずかに下げた注ぎ口形状によってお湯は真下へ落ち、注ぎ始めの位置決めも迷いません。細く安定したお湯の流れを思い通りにコントロールでき、コーヒーの繊細な風味を引き出せます。- コーヒードリップのようにゆっくり少しずつ注ぐときも、カップ麺に一気にお湯を入れたいときも、自在に対応できます。お湯の量やスピードを自由に調整できるため、毎日のさまざまな場面で快適に使えます。- コーヒー豆の種類や焙煎度、紅茶や日本茶といった素材に合わせて、40～100℃の範囲で1℃刻みの温度設定が可能です。最適な温度で抽出することで、素材本来の豊かな風味を最大限に引き出します。一杯ごとに違う味わいを楽しむこともできます。- 60分間の保温機能でお湯を一定の温度にキープ。いつでも最適な温度でスムーズに抽出を始められ、冷める心配なく理想のタイミングでコーヒーを淹れられます。- 昇温中の温度をリアルタイム表示で確認できます。設定温度に近づく様子を見ながら余裕をもって準備でき、最適なタイミングで抽出を開始できます。- カウンター機能で、ドリップ中の時間を正確に計測できます。抽出時間は風味に大きく影響するため、開始から終了までをプロのバリスタのように細かく管理することで、安定して高品質なコーヒーを淹れられます。※電源プレートからケトル本体を外すとカウントが開始され、LEDボタンを押すとカウントをリセットできます。

安心設計と使いやすさを両立したスマートケトル

- 転倒流水防止機能を備えています。万が一、沸騰直後に転倒してもお湯がこぼれにくく、やけどのリスクを低減します。- 空焚き防止機能により、空のままスイッチを入れても自動で電源がオフになります。- 保温モードでは、お湯が設定温度に達すると保温に切り替わり、60分後に自動で電源が切れます。温度設定モードでは、お湯が設定温度に達すると動作を停止し、10分後に自動で電源が切れます。自動で電源がオフになるので、ケトルから離れていても安心して使えます。※温度設定モードに保温機能はありません。- 内部に蒸気管やねじ止めといった突起物のないフラット設計。凹凸を気にせず、隅々までしっかり洗えて清潔に保てます。

製品概要

製品名：電気ケトル

型番：TKE69A-K

カラー：ブラック

発売日：2025年12月上旬予定

価格：オープン価格

URL：https://www.tescom-japan.co.jp/products/tke69a

販売先

■ 全国の家電量販店など

■ テスコム公式オンラインショップ：https://tescom-shop.jp/

■ テスコム公式楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/tescom-japan/

■ テスコム公式Yahoo!ショッピング店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/tescom-shop

企業情報

テスコムは、半世紀以上にわたり蓄積された知見と技術をもとに、プロ用と一般家庭用のヘアドライヤーをはじめとする理美容電化製品や、ミキサー、低温コンベクションオーブンといった調理家電、毛玉クリーナーなどのリビング製品の開発・製造を行っています。私たちはこれからも「キレイをつくる」をコンセプトに、お客様の日常に寄り添った理美容・調理家電製品をご提供します。

会社概要

会社名 ：テスコム電機株式会社

本社所在地 ：東京都千代田区神田駿河台4-6 御茶ノ水ソラシティ 15F

長野工場所在地 ：長野県松本市和田4217-1

設立：昭和46年（1971年）10月

資本金：90,000千円

代表者 ：代表取締役社長 葉田 順治

事業内容 ：理美容電化製品や調理家電などの開発及び製造

