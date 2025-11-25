電動建設機械市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年11月17に「電動建設機械市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。電動建設機械に関する市場調査レポートには、統計的及び分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次及び二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場傾向を読者に説明しています。
電動建設機械市場の概要
電動建設機械市場に関する弊社の調査レポートによると、電動建設機械市場規模は 2035 年に約 964 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 電動建設機械市場規模は約 136 億米ドルとなっています。電動建設機械 に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 21% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、電動建設機械市場シェアの拡大は、OEM製品の投入、バッテリー供給元の移転、そしてライフサイクルと単価の削減につながる製造規模の拡大によるものです。さらに、電動化に関する研究開発成果を、販売可能な機械へと大規模に転換していくことが重要な傾向となっています。例えば、Volvo Engineeringは、電動ホイールローダーや電動油圧ショベルの需要の高まりに対応するため、EC230 Electric（2024年発売）の発売を発表しました。これらの動きは、生産予測性を高めると同時に、単価のバッテリー及び組立コストを削減し、より多くの機械クラスにおいて価格競争力のある電動モデルの登場を促進すると期待されています。
電動建設機械に関する市場調査では、電動化投資のリスクを軽減できる直接的な公的資金提供及び調達プログラムによって市場シェアが拡大することが明らかになりました。さらに、的を絞った公的資金の流れは、電動化を投機的な技術投資から、建設資産所有者にとって資金調達可能な低リスクプロジェクトへと転換する上で不可欠です。これらのプログラムは、先行者にとっての設備投資障壁を低減し、OEM及びバッテリーサプライヤーにとって大きな需要シグナルとなることが期待されています。
しかし、電動機械に関連する不確実性とバッテリー稼働時間リスクは、今後数年間の市場成長を抑制すると予想されます。さらに、交換サイクルの短縮、急速な陳腐化、残存価値リスクもコスト上昇につながり、市場成長を阻害します。
電動建設機械市場セグメンテーションの傾向分析
電動建設機械市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。弊社の専門家によると、電動建設機械 の市場調査は、機器タイプ別、電源別、アプリケーション別、自動化レベル別と地域別に分割されています。
電動建設機械市場は、電源別に基づいて、バッテリー電気自動車（BEV）、ハイブリッド電気自動車、燃料電池電気自動車に分割されています。これらのうち、BEVが市場を支配しており、予測期間中に65%のシェアを獲得すると予測されています。充電インフラの急速な発展は、このサブセグメントの成長を後押ししています。例えば、米国運輸省はEV充電インフラの整備を推進し、財政支援を行っています。これは、電動建設機械の成長を支える環境を整えています。BEVプラットフォームは、産業オートメーションの機能と連携した効率的なデジタル制御システムを提供します。
