モバイルデバイス向けのソリューションを提供するiMobie Inc.は、2025年11月24日より、ホリデーシーズンのスタートを飾る「ブラックフライデーセール」を開催いたします。本キャンペーンは12月15日までの期間限定で実施され、iPhone・Android向けの主要製品を対象に最大87％OFFの特別割引をご利用いただけます。さらに、購入時にクーポンコード「BLACK87」を入力することで、通常価格よりも一層お得にライセンスを入手でき、スマートフォンのデータ管理・ロック解除・修復など、日常のデバイス環境をまとめて整える絶好の機会となっています。





iMobie公式サイト： https://x.gd/QnD4y





iMobieブラックフライデーセール









【キャンペーンの詳細】

1.開催期間：2025年11月24日(月)～2025年12月15日(月)

2.割引内容：iMobieの主要製品が最大87％OFF

3.クーポンコード：BLACK87









【適用方法】

1.上記の割引コード「BLACK87」をコピーしてください。

2.ご希望のプランを選択してください。

3.「今すぐ購入」をクリックしてください。

4.カート画面で「クーポンを持っていますか？＞」を選択し、コードを貼り付けて「適用」をクリックしてください。

(*AnyUnlockでは、クーポンコードをコピーすると自動で適用され、手動で入力する必要はありません。)









【対象製品】

■1.AnyTrans：iPhone・iPad・パソコン間でデータを自在に移行・管理

AnyTransは、iPhone・iPad・iPodのデータ管理を一括して行えるオールインワンツールです。写真、動画、連絡先、メッセージ、LINEトーク履歴などのデータ移行に加えて、iCloudやiTunesバックアップの整理・管理にも対応しています。デバイス間のデータ移動やPCへの保存がスムーズに行えるため、日常的なデータ整理から機種変更まで幅広いシーンで活用いただけます。





AnyTrans公式サイトでお得にゲット： https://x.gd/XGqXT





AnyTrans：iPhone・iPad・パソコン間でデータを自在に移行・管理









■2.DroidKit：Androidのデータ復旧・システム修復・画面ロック解除に幅広く対応

DroidKitは、Androidデバイスのトラブルを総合的に解決できる強力な復旧・修復ツールです。Samsung、Huawei、Xiaomi、OPPO、Sonyなど主要なAndroidブランドに幅広く対応しています。データ復元、システム不具合の修正、Googleアカウント(FRP)バイパスなど、Androidユーザーが直面しやすい問題を簡単な操作で解決できます。画面ロック解除やデータ抽出にも対応しており、専門知識がなくても安心してご利用いただけます。





DroidKit公式サイトでお得にゲット： https://x.gd/njFiU





DroidKit：Androidのデータ復旧・システム修復・画面ロック解除に幅広く対応









■3.AnyUnlock：様々なタイプのiPhoneロックを解除

AnyUnlockは、iPhone/iPadの多様なロック解除に対応したプロフェッショナルツールです。画面パスコード解除、Apple ID削除、MDMバイパス、バックアップ暗号化解除など、幅広いロックトラブルに対応しています。操作は直感的でわかりやすく、企業・教育機関から一般ユーザーまで幅広くご利用いただいています。





AnyUnlock公式サイトでお得にゲット： https://x.gd/OdPUw





AnyUnlock：様々なタイプのiPhoneロックを解除









■4.PhoneRescue：写真・メッセージなどの削除データを高精度で復元

PhoneRescueは、誤って削除したデータを安全に復元するためのデータリカバリーツールです。写真、連絡先、メッセージ、LINEデータなど、iPhone内の重要データを幅広くサポートしています。スキャン精度が高く、復元前のプレビューにも対応しているため、必要なデータだけを確実に取り戻すことができます。





PhoneRescue公式サイトでお得にゲット： https://x.gd/h1cCp





PhoneRescue：写真・メッセージなどの削除データを高精度で復元









■5.AnyFix：あらゆるシナリオでiOS/iPadOSの不具合を即座に修復

AnyFixは、iOS・iPadOS・tvOSなどAppleデバイスのシステム不具合を簡単に修復できるツールです。リンゴループ、起動不可、アップデートエラー、タッチ反応の不具合など、130種類以上の問題をワンクリックで修復できます。複雑な作業を必要とせず、デバイスを正常な状態に戻せる点で高く評価されています。





AnyFix公式サイトでお得にゲット： https://x.gd/6pa2r





AnyFix：あらゆるシナリオでiOS/iPadOSの不具合を即座に修復









iMobieは、ユーザーの皆さまがより快適で効率的なデジタル環境を整えられるよう、便利なツールの開発と改善を継続しています。今回のブラックフライデーセールでは、日頃の感謝を込めて特別割引をご用意いたしました。ぜひこの機会に、最新の製品とサービスをご活用ください。





iMobie公式サイト： https://x.gd/QnD4y









■関連記事

14日以上前のLINEトーク履歴もOK！AndroidからiPhoneへ安全に移行する方法： https://x.gd/6KekKh

【iMobie DroidKit】無料版がある？できることは？有料版との違いは ： https://x.gd/VfR5N

iPhoneのパスワードを1時間・3時間・8時間間違えた後の次？ ： https://x.gd/geguW

【iPhone/Android】LINEトークを削除及び復元する裏ワザ ： https://x.gd/kyUPS

【9選】iOS26が重い？効果的な修正方法はこちら ： https://x.gd/UR0dF









■iMobieについて

iMobie Inc.は、2011年に設立されたモバイル向けソフトウェア開発企業です。iPhone・Androidデバイスのデータ管理、復元、ロック解除、システム修復の分野で、世界中のユーザーに向けて実用性の高いソリューションを提供しています。直感的に使えるデザインと安定した技術力を強みとし、個人から企業まで幅広いユーザーのデジタルライフをサポートしています。今後も、より快適で自由なスマートフォン環境を実現できる製品開発に取り組んでまいります。