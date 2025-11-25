自分「至上最高峰」、くもりのない澄んだ艶肌へ 3種のヒト幹細胞培養液配合エグゼティシャン マッサージクレンジング／クリームウォッシュを新発売
化粧品・健康商品の開発・製造・販売を行う株式会社 エックスワン(東京都港区、代表取締役社長：菅 則子)は、「XLUXES(エックスリュークス)」シリーズより、従来品から更に進化させ『3種のヒト幹細胞培養液※1』を配合した「エグゼティシャン マッサージクレンジング」および「エグゼティシャン クリームウォッシュ」(1品目2品種、マッサージクレンジング：税込11,000円、クリームウォッシュ：税込9,427円)を、2026年1月5日より直営店舗及び当社直販サイトや他ECサイト等で販売します。
商品画像
「エグゼティシャン マッサージクレンジング」(左)
「エグゼティシャン クリームウォッシュ」(右)
【発売背景及び商品特長】
エックスリュークスは、いつまでも美しく、若々しくありたいという、全ての方の願いを叶えるために、毎日のスキンケアやベースメイクでサポートするトータルエイジングケア※2ブランドです。
今回「エグゼティシャン マッサージクレンジング」および「エグゼティシャン クリームウォッシュ」をリニューアル発売することで、既にこれまで発売された美容液、化粧水、保湿クリームと併せて、『3種のヒト幹細胞培養液※1』を配合したラインアップが完成しました。
美しい肌の未来は、クレンジングと洗顔から始まります。新しく生まれ変わった洗顔ラインは、肌トーンアップケアに先進成分を追加し、気になる毛穴の詰まりや肌の印象の変化にもアプローチするように設計しました。さらにツヤ・輝き・ハリを引き出す高機能成分を配合することで「攻めのエイジングケア※2」を充実。
そして、肌にたっぷりのうるおいと幸福感を与えて満たすことで、トラブルにも負けない「守りのエイジングケア※2」を完成させました。
マッサージクレンジングとクリームウォッシュのW使いにより、すこやかな肌とスキンケアの効果を高める基礎をつくり、極上のエステを受けたように内側から輝く素肌を目指します。
・エグゼティシャン マッサージクレンジング(120g)
日々のストレスからデリケートになりがちな肌をケアしながらうるおいを残して、豊富な美容成分で肌を満たす高機能クレンジングクリームです。なめらかでリッチなテクスチャーはマッサージクリームとしても優れたパフォーマンスを発揮し、ハリのある艶肌へと導きます。
・エグゼティシャン クリームウォッシュ(110g)
うるおいとハリ感にこだわり、上質な美容成分をたっぷりと配合。“美容液で洗ってケアする”コンセプトの洗顔フォームです。濃密かつクリーミーな泡で肌をやさしく包み、跳ね返すような弾力と輝く素肌に。
《配合成分》
【トータルエイジングケア※2】
3種のヒト幹細胞培養液※1を配合し、全方位からエイジングケア※2にアプローチ
■ヒト幹細胞培養液※3
幹細胞を培養するときに分泌される分泌液には、多くのグロースファクター(成長促進因子)が含まれます。
ヒアルロン酸、コラーゲン、エラスチンのはたらきをパワーアップさせるといわれ、 エイジングケア※2をサポートする様々な効果が確認されています。
■サイタイ血幹細胞エクソソーム※4
希少なサイタイ血間葉系幹細胞を培養するときに得られる上清液で、エクソソームを含有しています。細胞間の情報伝達物質であるエクソソームは、必要な情報を伝えることができます。
■サイタイ血幹細胞培養液※5
ヒトの臍帯血幹細胞を培養するときに得られる上清液で、エイジングケア※2に重要なサイトカインを豊富に含み若々しい印象の肌をサポートします。
【攻めのエイジングケア※2】
パワーアップした高機能成分をピックアップ
≪ツヤ・輝き≫
■エンブリカ※6(クリームウォッシュに配合)
インドで古くから様々な用途で使用されてきた植物で、肌をすこやかに保つサポート力と持続性が期待されています。肌をすっきりと整え、艶やかな印象へ導く成分として幅広く活用されています。
≪透明感≫
■イルミニルTM388※7 in-cosmetics Asia 2024金賞
緑茶カテキン由来の天然成分で、肌の美しさを多角的にサポートします。プレバイオティックとしてのはたらきが注目されており、肌環境を整えることですこやかさを保ち、澄んだ印象へ導くことが期待されています。また、肌の色調やツヤの均一感に着目し、明るさや透明感の演出に役立ちます。
≪弾力≫
■GP4G-QD(ジーピーフォージー・キューディー)※8(マッサージクレンジングに配合)
海洋プランクトン抽出物で、肌サイクルにアプローチし、いきいきとした印象に導く成分。紫外線や温度変化などの外的要因にさらされる肌にも、艶やかさやハリ感を感じやすい肌印象をサポートします。
≪キメ・なめらか≫
■ネオソリューアクリオ※9 in-cosmetics Asia 2023銀賞
先進的な研究から生まれた成分で、うるおいを保ちながら毛穴まわりの汚れや皮脂をすっきり整えます。クレンジング後も美容成分がなじみやすい肌状態をサポートし、みずみずしく澄んだ印象へ導きます。
【守りのエイジングケア※2】
≪幸福感≫
■セイヨウニンジンボク果実エキス※10
西洋ニンジンボク、別名チェストベリーは、ストレスを受けた肌を植物性エンドルフィンによりケアし、肌が感じる幸福感へアプローチします。
≪健康感≫
■ビタミンB12※11 in-cosmetics Global 2022銀賞
紫外線ダメージによるケア、赤みやかゆみのケアなど、皮ふバリアのダメージから肌を守り、よりいきいきとした印象の肌へ導きます。クリームウォッシュのピンク色はビタミンB12による天然成分由来の色です。
※1 ヒト脂肪細胞順化培養液エキス(保湿成分)、ヒトサイタイ血由来幹細胞エクソソーム(エモリエント成分)、 ヒトサイタイ血幹細胞順化培養液(コンディショニング成分) ※2 年齢に応じたスキンケア ※3 ヒト脂肪細胞順化培養液エキス(保湿成分) ※4 ヒトサイタイ血由来幹細胞エクソソーム(エモリエント成分) ※5 ヒトサイタイ血幹細胞順化培養液(コンディショニング成分) ※6アンマロク果実エキス(保湿成分) ※7 没食子酸エピガロカテキングルコシド(コンディショニング成分) ※8 アルテミアエキス(保湿成分) ※9 シクロヘキサン-1,4-ジカルボン酸ビスエトキシジグリコール(保湿成分) ※10 セイヨウニンジンボク果実エキス(保湿成分) ※11 シアノコバラミン(コンディショニング成分)
《商品概要》
＜1／5(月)AM9:30*発売＞
XLUXES(エックスリュークス)エグゼティシャン マッサージクレンジング
内容量/価格：120g/\11,000(税抜価格 \10,000)
エグゼティシャン マッサージクレンジング
XLUXES(エックスリュークス)エグゼティシャン クリームウォッシュ
内容量/価格：110g/\9,427(税抜価格 \8,570)
エグゼティシャン クリームウォッシュ
*電話、専用サイトでの発売時間。その他店舗においては、各店舗の営業時間等に準じます。
香調 ： ダマスクローズ系の香り
使用方法：
【エグゼティシャン マッサージクレンジング】
＜クレンジング＞
乾いた手に適量(3～4プッシュ)をとりメイクとなじませます。
汚れが浮き上がってきたら、ティシュー等で軽くおさえた後、洗顔します。
＜フェイシャルケア＞
乾いた手に適量(4～5プッシュ)をとり、まぶた、口のまわりを避けて顔全体にのばします。
お手入れ後、水またはぬるま湯で洗い流すか、肌に残ったクリームをティシュー等で軽くおさえた後、水で濡らしたコットンまたは化粧水で拭き取ってください。
【エグゼティシャン クリームウォッシュ】
クレンジング後、あるいは顔を濡らした後、適量(約8mmパール粒大)をよく泡立て、顔全体を泡で包み込むようにやさしく洗います。その後、充分に洗い流します。
商品紹介： https://ebook.x-one.co.jp/products/2025/11/13/post-2472/
■販売方法：
【専用サイト】
・XL マッサージクレンジング：
https://x-oneonline.jp/product/detail/261
・XL クリームウォッシュ：
https://x-oneonline.jp/product/detail/262
【直営店】
「サロン・ドゥ・インナップ青山」：
https://www.x-one.co.jp/shop/contents/contents.aspx/00000124
ワンズマート楽天市場店：
https://www.rakuten.co.jp/gold/onesmart/
ワンズマートYahoo!ショッピング店：
https://store.shopping.yahoo.co.jp/onesmart/
ECカレント：
https://www.ec-current.com/
Amazon EC カレント：
https://www.amazon.co.jp/x-one/
■お客様からのお問い合わせ先
お客様相談室：0120-039-198
受付時間 ：平日9:00～18:00