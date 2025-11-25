「カップ印」でおなじみのウェルネオシュガー株式会社(以下 ウェルネオシュガー／ウェルネオシュガー株式会社は、2024年10月1日に子会社である日新製糖株式会社および伊藤忠製糖株式会社との完全統合を実施いたしました)は、この度「おうちが、ふるさと。」をコンセプトにした全国の郷土料理を盛り上げる取り組みとして、今回で8回目となる料理教室を四国地方香川の地で2025年10月3日に開催させていただきました。









■「おうちが、ふるさと。」とは

郷土料理と聞くと、地元や実家など故郷を思い出す方も多いのではないでしょうか。





郷土料理は、その土地で生産される食材を使って、その土地の風土に適した調理方法で、食材を余すことなく美味しく食べようと工夫したことで生まれた料理ですから、ご実家や地元を思い出す方も多く美味しさと思い出が詰まっている料理でもあります。





ただ、近年では少子高齢化、地域の過疎化などの影響から食材の作り手がいなくなったり、家庭での料理の機会も減少したことで継承が途絶えてしまったり、様々な要因で存続の危機にある郷土料理も多いと聞きます。そういった中で、地元の味・家庭の味・日本の味をこれからも守っていきたいという想いからこの取り組みがスタートすることとなりました。





「おうちが、ふるさと。」特設サイト： https://ouchi-furusato.com





8回目となる「おうちが、ふるさと。」の取り組みでは、料理教室の先生方を対象に、予約の取れない店として評判の和食店「賛否両論」の笠原 将弘さんによる郷土料理教室を四国地方・香川の地で開催させていただきました。





今回の郷土料理にも、ウェルネオシュガーの「きび砂糖(R)」を用いたレシピを考案いただいており、笠原 将弘さんの笑いあり、知識ありのトークで盛り上がる料理教室で、参加いただいた皆様にもとても楽しんでいただけました。





四国地方 郷土料理3品





料理教室で笠原 将弘さんが考案したレシピは「おうちが、ふるさと。」の特設サイト上で公開されております。





また、11月24日は【和食の日】*1ということもあり、このタイミングに合わせて「きび砂糖(R)」を使って四国地方の郷土料理を楽しもうキャンペーンを実施します。





*1：日本人の伝統的な食文化について見直し、和食文化の保護・継承の大切さについて考える日









■抽選で、香川県産品カタログギフト or きび砂糖が当たる！

作ってたのしい。食べておいしい。#おうちがふるさと「郷土料理レシピキャンペーン」第八弾

キャンペーン詳細： https://ouchi-furusato.com/campaign08/









■プレゼント

【A賞】

「笠原将弘のきび砂糖(R)の極み80」＆「カタログギフト 香川べっぴんさん紫雲(しうん)コース」

10名様





【B賞】

きび砂糖1袋＆オリジナルグッズ

100名様









■応募条件

【A賞】

(1) ウェルネオシュガーのInstagram公式アカウント(@wellneo_sugar)をフォロー

(2) 郷土料理サイト「おうちがふるさと」に掲載されている四国の郷土料理3品からお好きな料理を作ってご自身のInstagramにて投稿

投稿の際、ウェルネオシュガー公式Instagram(@wellneo_sugar)をタグ付けし、ハッシュタグ「#おうちがふるさと四国地方」「#きび砂糖」を付けて応募完了





＜対象レシピ＞

かつおたたき飯： https://ouchi-furusato.com/recipe37/

ふくめんサラダ： https://ouchi-furusato.com/recipe35/

いもたきうどん： https://ouchi-furusato.com/recipe36/

※レシピの詳細はキャンペーン特設サイトよりご確認ください





投稿してくださった方の中から抽選でA賞が当たります。





【B賞】

(1) ウェルネオシュガーのInstagram公式アカウント(@wellneo_sugar)をフォロー

(2) 本キャンペーン投稿に「いいね」を押して応募完了

フォロー＆いいねをしてくださった方の中から抽選でB賞が当たります。









■応募期間

2025年11月24日(月)～2026年1月31日(土)









■ウェルネオシュガー 公式Instagram： https://www.instagram.com/wellneo_sugar/

ウェルネオシュガーではInstagramを通して、おいしい料理レシピや季節のレシピなど「砂糖」をテーマにした様々な情報を発信しております。是非お気軽にフォローしてください。





また、ウェルネオシュガーと笠原 将弘さんの取り組みは2016年からスタートしており、「きび砂糖(R)」を用いた、100品以上の笠原 将弘さん考案のコクうまレシピが下記サイトで閲覧可能です。









■笠原 将弘さん考案の「四季のコクうまきび砂糖(R)レシピ」はこちら▼

https://www.wellneo-sugar.co.jp/kokuuma_recipe/

【きび砂糖 コクうま】で検索できます





旬な食材と「きび砂糖(R)」を用いたレシピはどれもご家庭で簡単に作れるものばかり。「難しく考えず、気軽に作って和食を楽しんで欲しい。」そんな想いから取り組みをスタートし、「賛否両論」のお料理にもきび砂糖(R)を使用いただいています。









■きび砂糖(R)の特徴

大自然の恵みをいっぱいに浴びて育ったさとうきびの風味が活きたきび砂糖(R)は、ウェルネオシュガー独自のお砂糖です。精製途中の砂糖液を、そのまま煮詰めて作るので風味が豊かなお砂糖になります。





特徴1：まろやかな甘さと独特なコクのあるおいしさ

特徴2：溶けやすい粉末タイプなので、料理、お菓子づくりなどにも

手軽に使用できる

特徴3：クセがないので白砂糖やグラニュ糖と同様にあらゆる料理、

お菓子づくり、コーヒーなどにも幅広く使用できる





希望小売価格： 426円(税込)750g

商品URL ： https://www.wellneo-sugar.co.jp/special/kibi.html





■会社概要

商号 ： ウェルネオシュガー株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 山本 貢司

所在地 ： 〒103-8536

東京都中央区日本橋小網町14-1 住生日本橋小網町ビル

設立 ： 2011年10月3日

(2023年1月1日 日新製糖株式会社より商号変更)

事業内容： 砂糖その他食品の製造販売

資本金 ： 70億円

URL ： https://www.wellneo-sugar.co.jp/