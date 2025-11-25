ＪＡ全農は、東京都・大阪府の直営飲食店舗（３店舗）で、１２月１日（月）～１月２５日（日）までの間、「岐阜県産 和牛とお米のフェア」を開催します。各店舗では、期間替わりで全国各地の銘柄和牛と銘柄米を提供しており、今回は岐阜県より「飛騨牛（ひだぎゅう）」とブランド米の「飛騨コシヒカリ」をお届けします。「飛騨牛」は、岐阜県の豊かな自然の中で、生産者の手によって愛情深く育てられ、網目のような美しい霜降りと口の中でとろけるような芳醇な味わいの和牛です。「飛騨コシヒカリ」は、 岐阜県飛騨地方（高山市、飛騨市、下呂市、白川村を含む地域）で生産され、年間約120,000俵しか生産されない希少価値の高いお米です。フェアでは、各店舗で「飛騨牛」を使用した特別メニューを提供するほか、期間中メニューのご飯すべてを令和７年産の新米「飛騨コシヒカリ」で提供します。また、フェアで使用する「飛騨牛」等の岐阜県産食材は、ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイトＪＡタウンの以下のショップでも購入できます。 「岐阜県 飛騨・美濃うまいもん広場」https://www.ja-town.com/shop/c/c4201/「ＪＡひだ」https://www.ja-town.com/shop/c/cjahida/

【フェア概要】

１．期 間：令和７年１２月１日（月）～令和８年１月２５日（日）２．実施店舗：※詳細はhttps://www.minoriminoru.jp/shop/をご覧ください（１）みのる食堂 三越銀座店（東京都中央区銀座４-６-１６）（２）和牛とごはん焼肉じゅん 枚方市役所前店（大阪府枚方市大垣内町１-４-１０）（３）和牛とごはん焼肉じゅん 大阪ドームシティ店（大阪府大阪市西区千代崎３丁目南２-１４）